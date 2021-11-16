Кабинет министров Украины изменил порядок предоставления жилищных субсидий, расширив круг граждан, которые могут претендовать на выплаты из госбюджета.

Как сообщили в Министерстве социальной политики, были изменены некоторые критерии, по которым предоставляется помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Так, получат право на субсидию лица, которые:

• имеют самодельное транспортное средство или мотоцикл, которым меньше пяти лет и которые стоят менее четырех минимальных зарплат (по состоянию на ноябрь 2021 года размер минимальной зарплаты составляет 6 тыс. грн);

• приобрели жилье за счет средств, выделенных из госбюджета или местного бюджета;

• не имеют доходов из-за пребывания в отпуске по уходу за ребенком до шести лет (по заключению врача).

Кроме того, теперь при определении права граждан на субсидию не будут учитываться жилые помещения, на которые оформлено завещание, а также расположенные в поселках городского типа.

Изменения для жителей прифронтовых территорий

Кабмин изменил порядок начисления субсидий для граждан, проживающих в населенных пунктах на линии столкновения на Донбассе.

Речь идет о тех людях, которые из-за вооруженной агрессии России остались без газоснабжения, тепла и вынуждены пользоваться бытовыми электроприборами, чтобы обогреть свое жилье.

Такие граждане вынуждены платить больше именно за электроэнергию. Поэтому субсидию для них будут рассчитывать по нормативам, предусмотренным для электроотопления.

При этом размер субсидии для жителей прифронтовых районов Донецкой и Луганской областей существенно повысят на время отопительного сезона.

Как отметила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, средняя сумма субсидии составит 2,5 тыс. грн. Ее смогут получить около 12 тыс. домохозяйств.

Для начисления повышенной субсидии потребуется акт обследования бытовых условий домохозяйства. А орган местного самоуправления должен будет подтвердить факт отсутствия газа и тепла в домохозяйстве.

Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что средств на выплату субсидий для украинцев достаточно, а потому все граждане, нуждающиеся в помощи от государства, смогут ее получить.

Стоит отметить, что даже граждане, имеющие задолженность по оплате коммунальных услуг, могут оформить жилищную субсидию в Украине. Как это сделать – читайте в материале.