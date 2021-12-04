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Факты / Украина / Общество

На высокогорье Карпат температура опустилась до -16°С

Марта Бондаренко редактор ленты
На высокогорье Карпат температура опустилась до -16°С

По состоянию на утро 4 декабря температура воздуха на горе Поп Иван Черногорский, расположенная на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, фиксируется морозная погода.

По данным Черногорского горного поисково-спасательного поста, на вершине горы сейчас ясно, ветер юго-западный со скоростью 3-5 м/с, а температура воздуха составляет -16°С.

Кроме того, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают туристов объективно оценивать собственные силы и физическое состояние, а также обязательно следить за погодой в горах.

Спасатели отметили, что 4 и 5 декабря в Карпатах ожидается сильный снег ІІ уровня опасности. Также в ГСЧС призывают граждан регистрировать свой поход в горных поисково-спасательных подразделениях, чтобы в случае экстренной ситуации было понятно, где искать.

Ранее эксперты отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра оценили ситуацию относительно возможного схода лавин в высокогорье Украинских Карпат

Источник: Черногорский горный поисково-спасательный пост

Источник: ГСЧС

Фото: Pixabay

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