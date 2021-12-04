Станом на ранок 4 грудня температура повітря на горі Піп Іван Чорногірський, яка розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, фіксується морозна погода.

За даними Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, на вершині гори зараз ясно, вітер південно-західній зі швидкістю 3-5 м/с, а температура повітря становить -16°C.

Крім того, у Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають туристів об’єктивно оцінювати власні сили та фізичний стан, а також неодмінно слідкувати за погодою у горах.

Рятувальники зазначили, що 4 та 5 грудня у Карпатах очікується сильний сніг II рівня небезпеки. Також у ДСНС закликають громадян реєструвати свій похід у гірських пошуково-рятувальних підрозділах, щоб у разі екстреної ситуації було зрозуміло, де саме шукати.

Напередодні експерти відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру оцінили ситуацію щодо можливого сходження лавин у високогір’ї Українських Карпат.

Джерело: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост