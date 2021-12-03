Эксперты отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра оценили ситуацию относительно возможного схода лавин в высокогорье Украинских Карпат.

В районе метеостанции Пожижевская (Ивано-Франковская область) температура воздуха составляет -0,6 °С, ветра нет и облачно. Высота снежного покрова – 28-43 см, снег свежий, слабозакрепленный.

В районе метеостанции Плай (Закарпатская область) температура сейчас фиксируется около -3°С. Ветер юго-западный, 8-10 м/с, туман. Высота снежного покрова на горе составляет 41 см, снег свежий, пылевидный, слабо закрепленный.

На снеголавинном посту Драгобрат (Закарпатская область) температура воздуха -0,4°С. Высота снежного покрова составляет 48 см.

На горе Поп Иван Черногорский уже больше недели лежит снег и временами фиксируется минусовая температура.

По состоянию на 10 утра на горе облачно, видимость ограничена 40-60 м, идет снег. Ветер юго-восточный 2-3 м/с. Температура воздуха составляет -5°C.

Погода в Украине 3 декабря будет зимней только для части страны. Мокрый снег с дождем ожидается в западных, северных, местами в центральных областях, а также в Харьковской области. На остальной территории – без осадков.

Фото: Василий Фицак, Черногорский горный поисково-спасательный пост