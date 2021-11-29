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Факты / Видео / Украина / Общество

Ежедневные рейды: как киевские полицейские проверяют Covid-сертификаты

Артем Голубь Дмитрий Кудрявцев редактор ленты

В Киеве сотрудники полиции вышли на ежедневный рейд для проверки того, как жители столицы соблюдают карантинные ограничения.

Подробнее о том, как украинцы реагируют на проверку Covid-сертификатов в общественном транспорте и других публичных местах читайте в материале Фактов ICTV.

В частности, правоохранители выявили водителя маршрутного такси №559, у которого не оказалось ни Covid-сертификата, ни негативного теста на коронавирус.

Мужчина сначала пытался доказать, что документы у него есть, но они дома, однако позже сознался, что нарушил карантинные ограничения.

При этом водитель упорно не хотел признавать свою вину и позвонил начальнику, который признался, что не уточнял у своего сотрудника, есть ли у него необходимые бумаги.

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После телефонного разговора полицейские все же выписали административный протокол на нарушителя, а пассажиров заставили покинуть маршрутку. При этом люди, находившиеся в автобусе, своего неудовлетворения не скрывали.

Одна из женщин даже заявила, что полицейские якобы не имеют права проверять Covid-сертификаты, поскольку это является медицинской тайной.

— Протоколы составляются на всех, в том числе и на пассажиров. Затем они на общих основаниях передаются в районный суд, где и принимается решение о взыскании штрафа, — рассказала пресс-секретарь управления Нацполиции Оболонского района столицы Диана Шутько.

Она также напомнила, что взыскание за нарушение карантинных ограничений составляет от 17 до 34 тысяч грн.

В торговом центре, куда затем направились полицейские, нарушителей не выявили. При этом для ТРЦ правила жестче. Продавец должен быть в маске, которая закрывает его рот и нос, а в магазине должен находится антисептик, запас индивидуальных средств защиты, а также нанесена маркировка для соблюдения покупателями социальной дистанции.

При этом чиновники уверяют, что правила строгие, но действенные. Благодаря их введению удалось существенно снизить заболеваемость коронавирусом по всему миру.

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