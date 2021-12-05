В аеропорту Бориспіль виявлено 19 підроблених Covid-сертифікатів

В аеропорту Бориспіль співробітники правоохоронних органів у період з 2 до 4 грудня виявили 19 осіб, які подали підроблені сертифікати про вакцинацію.

Про це повідомила прес-служба поліції Київської області на офіційному сайті.

За даними фактами порушено кримінальні справи за ст.358 (Використання підроблених документів, печаток, штампів та бланків) КК України.

Зловмисникам загрожує штраф розміром до тисячі неоподатковуваних мінімумів, арешт терміном до півроку, або обмеження волі терміном до двох років.

Нагадаємо, заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Марія Карчевич повідомляла у листопаді про причетність медперсоналу до восьми десятків порушень, пов’язаних із підробкою сертифікатів.

Усі причетні до подібних правопорушень втратять роботу, оскільки такі дії наражають на загрозу громадян.

Поліція з початку 2021 року відкрила близько 1,5 тис. кримінальних справ за підробку документів, пов’язаних із вакцинацією чи тестами на коронавірус.