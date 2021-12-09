Служба безпеки України запобігла поширенню підроблених сертифікатів про вакцинацію у Кропивницькому.

За даними СБУ, медики видавали відповідний документ міжнародного зразка клієнтам, які не зробили щеплення.

За версією слідства, організаторами злочинної схеми стали сімейні лікарі в одній із поліклінік міста. Щодня їм вдавалося створювати приблизно шість фейкових сертифікатів.

Займалися протиправною діяльністю медики близько півроку. За кожен документ вони брали з клієнтів по 2,5 тис. грн. Загальний дохід із цієї схеми становив понад один млн грн.

Усі фейкові відомості вносилися до бази додатку Дія. Під час обшуків правоохоронці вилучили сертифікати про вакцинацію міжнародного зразка, а також журнали про щеплення.

По 2,5 тис. грн за документ: у Кропивницькому медиків упіймали на підробці Covid-сертифікатів / 2 фотографии

Нагадаємо, заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Марія Карчевич повідомляла про причетність медперсоналу до вісімдесяти випадків підробки сертифікатів.

Медиків, які вчинили відповідні правопорушення, буде позбавлено роботи.

З цією ініціативою 9 грудня виступило Міністерство охорони здоров’я.