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Льготный проезд в столичном транспорте в 2022 году: кого будет касаться

Татьяна Забожко редактор ленты
Льготный проезд в столичном транспорте в 2022 году: кого будет касаться

Киевсовет утвердил перечень категорий лиц, которые в 2022 году будут иметь право на льготный проезд в муниципальном транспорте общего пользования.

За решение, с пометкой как неотложное, проголосовали 94 депутата.

Его приняли, чтобы урегулировать порядок использования средств из бюджета столицы на компенсацию льготного проезда в городском пассажирском транспорте отдельных категорий лиц.

В 2022 году право бесплатного проезда получат зарегистрированные в Киеве, взятые на учет в столице или перемещены с временно оккупированных территорий и районов проведения АТО:

  • лица с инвалидностью III группы;
  • неработающие трудоспособные лица, ухаживающие за лицом с инвалидностью I группы;
  • неработающие трудоспособные лица, ухаживающие за ребенком с инвалидностью;
  • неработающие трудоспособные лица, ухаживающие за пожилым, достигшим 80-летнего возраста;
  • члены семьи погибшего (умершего) ветерана войны;
  • лица, которым предоставлено удостоверение бойца-добровольца, и члены семей погибших (умерших) таких лиц;
  • родители многодетной семьи;
  • пенсионеры по возрасту;
  • дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

С 1 сентября по 1 июля следующего года право льготного проезда будут иметь учащиеся учреждений общего среднего образования.

Для учащихся учреждений профтехобразования, студентов образовательных учреждений на этот же период сохраняется льготный проезд в размере 50% от стоимости проезда.

Право на бесплатный проезд в столичном муниципальном транспорте в 2022 году будут иметь также лица, которым право льготного проезда предоставлено на уровне государства:

  • участники боевых действий и лица, приравненные к ним;
  • реабилитированные лица;
  • пострадавшие участники Революции достоинства;
  • лица с инвалидностью вследствие войны и лица, приравненные к ним;
  • лица, сопровождающие лицо с инвалидностью вследствие войны І группы;
  • граждане, зачисленные в I категорию, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы;
  • граждане-участники ликвидации аварии на ЧАЭС, которые относятся ко II категории;
  • дети, которым установлена инвалидность в результате аварии на ЧАЭС;
  • лица с инвалидностью I и II группы;
  • дети с инвалидностью;
  • лица, сопровождающие лиц с инвалидностью І группы;
  • военнослужащие, ставшие инвалидами в результате боевых действий,
  • участники боевых действий и приравненные к ним,
  • родители военнослужащих, которые погибли, умерли или пропали без вести во время военной службы;
  • дети из многодетных семей;
  • бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей, гетто, мест принудительного содержания;
  • бывшие малолетние узники концлагерей, гетто, мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью.

Этим же решением депутаты утвердили порядок использования средств, предусмотренных в бюджете Киева, на компенсационные расходы транспортным предприятиям города.

В бюджете столицы на 2022 год предусмотрено выделение более 2 млрд грн Киевпастрансу и метрополитену на покрытие расходов, связанных с сохранением стоимости проезда.

Еще 1,5 млрд грн выделено на обеспечение бесплатного проезда льготных категорий киевлян в пассажирском транспорте.

Весной, после завершения отопительного сезона, в Киеве планируют установить новые цены на проезд в общественном транспорте.

Для жителей столицы с Картой киевлянина тариф должен быть в размере 12 грн, жители области смогут приобрести проездной билет (стоимость одной поездки составит 14 грн).

Одноразовый билет для туристов будет стоить 20 грн.

Как можно сэкономить с Картой киевлянина после подорожания стоимости проезда, читайте в материале.

Источник: УНИАН

Фото: Depositphotos

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