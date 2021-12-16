Киевсовет утвердил перечень категорий лиц, которые в 2022 году будут иметь право на льготный проезд в муниципальном транспорте общего пользования.
За решение, с пометкой как неотложное, проголосовали 94 депутата.
Его приняли, чтобы урегулировать порядок использования средств из бюджета столицы на компенсацию льготного проезда в городском пассажирском транспорте отдельных категорий лиц.
В 2022 году право бесплатного проезда получат зарегистрированные в Киеве, взятые на учет в столице или перемещены с временно оккупированных территорий и районов проведения АТО:
- лица с инвалидностью III группы;
- неработающие трудоспособные лица, ухаживающие за лицом с инвалидностью I группы;
- неработающие трудоспособные лица, ухаживающие за ребенком с инвалидностью;
- неработающие трудоспособные лица, ухаживающие за пожилым, достигшим 80-летнего возраста;
- члены семьи погибшего (умершего) ветерана войны;
- лица, которым предоставлено удостоверение бойца-добровольца, и члены семей погибших (умерших) таких лиц;
- родители многодетной семьи;
- пенсионеры по возрасту;
- дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.
С 1 сентября по 1 июля следующего года право льготного проезда будут иметь учащиеся учреждений общего среднего образования.
Для учащихся учреждений профтехобразования, студентов образовательных учреждений на этот же период сохраняется льготный проезд в размере 50% от стоимости проезда.
Право на бесплатный проезд в столичном муниципальном транспорте в 2022 году будут иметь также лица, которым право льготного проезда предоставлено на уровне государства:
- участники боевых действий и лица, приравненные к ним;
- реабилитированные лица;
- пострадавшие участники Революции достоинства;
- лица с инвалидностью вследствие войны и лица, приравненные к ним;
- лица, сопровождающие лицо с инвалидностью вследствие войны І группы;
- граждане, зачисленные в I категорию, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы;
- граждане-участники ликвидации аварии на ЧАЭС, которые относятся ко II категории;
- дети, которым установлена инвалидность в результате аварии на ЧАЭС;
- лица с инвалидностью I и II группы;
- дети с инвалидностью;
- лица, сопровождающие лиц с инвалидностью І группы;
- военнослужащие, ставшие инвалидами в результате боевых действий,
- участники боевых действий и приравненные к ним,
- родители военнослужащих, которые погибли, умерли или пропали без вести во время военной службы;
- дети из многодетных семей;
- бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей, гетто, мест принудительного содержания;
- бывшие малолетние узники концлагерей, гетто, мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью.
Этим же решением депутаты утвердили порядок использования средств, предусмотренных в бюджете Киева, на компенсационные расходы транспортным предприятиям города.
В бюджете столицы на 2022 год предусмотрено выделение более 2 млрд грн Киевпастрансу и метрополитену на покрытие расходов, связанных с сохранением стоимости проезда.
Еще 1,5 млрд грн выделено на обеспечение бесплатного проезда льготных категорий киевлян в пассажирском транспорте.
Весной, после завершения отопительного сезона, в Киеве планируют установить новые цены на проезд в общественном транспорте.
Для жителей столицы с Картой киевлянина тариф должен быть в размере 12 грн, жители области смогут приобрести проездной билет (стоимость одной поездки составит 14 грн).
Одноразовый билет для туристов будет стоить 20 грн.
Как можно сэкономить с Картой киевлянина после подорожания стоимости проезда, читайте в материале.