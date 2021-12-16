Киевсовет утвердил перечень категорий лиц, которые в 2022 году будут иметь право на льготный проезд в муниципальном транспорте общего пользования.

За решение, с пометкой как неотложное, проголосовали 94 депутата.

Его приняли, чтобы урегулировать порядок использования средств из бюджета столицы на компенсацию льготного проезда в городском пассажирском транспорте отдельных категорий лиц.

В 2022 году право бесплатного проезда получат зарегистрированные в Киеве, взятые на учет в столице или перемещены с временно оккупированных территорий и районов проведения АТО:

лица с инвалидностью III группы;

неработающие трудоспособные лица, ухаживающие за лицом с инвалидностью I группы;

неработающие трудоспособные лица, ухаживающие за ребенком с инвалидностью;

неработающие трудоспособные лица, ухаживающие за пожилым, достигшим 80-летнего возраста;

члены семьи погибшего (умершего) ветерана войны;

лица, которым предоставлено удостоверение бойца-добровольца, и члены семей погибших (умерших) таких лиц;

родители многодетной семьи;

пенсионеры по возрасту;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

С 1 сентября по 1 июля следующего года право льготного проезда будут иметь учащиеся учреждений общего среднего образования.

Для учащихся учреждений профтехобразования, студентов образовательных учреждений на этот же период сохраняется льготный проезд в размере 50% от стоимости проезда.

Право на бесплатный проезд в столичном муниципальном транспорте в 2022 году будут иметь также лица, которым право льготного проезда предоставлено на уровне государства:

участники боевых действий и лица, приравненные к ним;

реабилитированные лица;

пострадавшие участники Революции достоинства;

лица с инвалидностью вследствие войны и лица, приравненные к ним;

лица, сопровождающие лицо с инвалидностью вследствие войны І группы;

граждане, зачисленные в I категорию, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы;

граждане-участники ликвидации аварии на ЧАЭС, которые относятся ко II категории;

дети, которым установлена инвалидность в результате аварии на ЧАЭС;

лица с инвалидностью I и II группы;

дети с инвалидностью;

лица, сопровождающие лиц с инвалидностью І группы;

военнослужащие, ставшие инвалидами в результате боевых действий,

участники боевых действий и приравненные к ним,

родители военнослужащих, которые погибли, умерли или пропали без вести во время военной службы;

дети из многодетных семей;

бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей, гетто, мест принудительного содержания;

бывшие малолетние узники концлагерей, гетто, мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью.

Этим же решением депутаты утвердили порядок использования средств, предусмотренных в бюджете Киева, на компенсационные расходы транспортным предприятиям города.

В бюджете столицы на 2022 год предусмотрено выделение более 2 млрд грн Киевпастрансу и метрополитену на покрытие расходов, связанных с сохранением стоимости проезда.

Еще 1,5 млрд грн выделено на обеспечение бесплатного проезда льготных категорий киевлян в пассажирском транспорте.

Весной, после завершения отопительного сезона, в Киеве планируют установить новые цены на проезд в общественном транспорте.

Для жителей столицы с Картой киевлянина тариф должен быть в размере 12 грн, жители области смогут приобрести проездной билет (стоимость одной поездки составит 14 грн).

Одноразовый билет для туристов будет стоить 20 грн.

Как можно сэкономить с Картой киевлянина после подорожания стоимости проезда, читайте в материале.