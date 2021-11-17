Накануне столичные власти анонсировали существенное повышение цен на проезд в коммунальном общественном транспорте Киева уже с 1 января 2022 года. Стоимость одной поездки будет достигать 20 грн. При этом меньше будут платить владельцы Карточки киевлянина.

Как подорожает проезд в транспорте Киева со следующего года и как можно сэкономить с Карточкой киевлянина – читайте в материале.

До 20 грн за поездку и проездные почти по 3 тыс.: что предлагает власть

Новые тарифы на проезд в Киеве опубликованы в проекте распоряжения Киевской городской госадминистрации. Они будут действовать во всем коммунальном транспорте столицы: метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе.

Согласно документу, обнародованному на сайте КГГА:

1. Стоимость одной поездки в метро, на автобусе, трамвае или троллейбусе вырастет до 20 грн при приобретении разового билета (сейчас это 8 грн).

2. Цены на проезд повысятся до 15-20 грн – при покупке поездок путем пополнения электронного билета (все будет зависеть от количества поездок). К примеру, при покупке 1-9 поездок стоимость одной составит 20 грн (сейчас это 8 грн). При покупке 10-19 поездок одна обойдется в 19 грн (сейчас – 7,70 грн). А при покупке 50 поездок одна будет стоить 15 грн (сейчас – 6,50 грн).

При пополнении электронного билета можно будет приобрести не более 50 поездок. А общее количество поездок, на которое можно будет пополнить электронный билет, не должно превышать 100.

3. Одновременно самым экономным способом оплаты проезда станет Карточка киевлянина. Ее владельцы будут платить 12 грн за поездку, независимо от их количества (речь идет о тех, кто не имеет права на бесплатный проезд).

В проекте распоряжения КГГА также установлена стоимость проездных билетов в пассажирском общественном транспорте столицы. Одна поездка по месячному проездному билету будет стоить от 14,20 грн до 14,50 грн в зависимости от вида проездного.

Стоимость проездного билета с неограниченным количеством поездок в месяц с 1 января может составить 2990 грн (сейчас это 1300 грн).

За проездной на 46 поездок придется заплатить 667 грн (сейчас его стоимость составляет 290 грн); на 62 поездки – 893 грн (сейчас – 390 грн); на 92 поездки – 1316 грн (сейчас – 575 грн); на 124 поездки – 1761 грн (сейчас такой проездной стоит 770 грн).

Для студентов вузов, учащихся профессионально-технических учебных заведений и школ на проездные будут действовать скидки.

В обращении также оставляют проездные билеты, которые используются с момента их активации (рассчитаны на 24, 48 и 72 часа). Их стоимость составит от 250 до 500 грн (сейчас это 100-200 грн). Количество поездок по такому проездному – неограниченное.

В стоимости проездных билетов не учтена стоимость носителя электронного билета.

Как сэкономить на проезде с Карточкой киевлянина?

Карточка киевлянина – это введенная в Киеве многофункциональная электронная пластиковая карта, позволяющая персонифицировать жителя столицы и получить ряд преимуществ.

Она одновременно действует и как платежная карта, и как материальный носитель персональных данных.

Карточка киевлянина, в частности, является носителем электронного билета на проезд. Она дает право проезда в наземном и подземном общественном транспорте Киева:

• Для льготников проезд бесплатным (и останется таким после повышения цен).

• Для других граждан, не относящихся к льготным категориям, карточка действует как транспортный билет с возможностью приобретения поездок (и системой их накопления – чем большее количество поездок, тем ниже стоимость). Как уже отмечалось, после повышения цен на проезд в Киеве стоимость одной поездки по Карточке киевлянина будет составлять 12 грн (независимо от их количества).

Пополнение поездками производится в кассах метрополитена или в киосках самообслуживания.

Оформить такую Карточку киевлянина могут граждане, зарегистрированные в столице, а также внутренне перемещенные лица, те, кто работают в Киеве, ученики и студенты учебных заведений города и не только.

Для получения карточки следует обратиться в Ощадбанк Украины. Оформление Карточки киевлянина происходит бесплатно. В дальнейшем для льготных категорий обслуживание карточки будет бесплатным.

Для граждан, не являющихся льготниками, обслуживание карточки обойдется в 120 грн в год. Первая оплата взимается через год после пользования карточкой.

Подробно о том, кто и где может оформить Карточку киевлянина и какие документы для этого нужны – читайте в материале.

Читайте Как оформить карточку киевлянина

Когда подорожает проезд в Киеве?

Столичные власти планируют повысить цены на проезд в общественном транспорте Киева с 1 января 2022 года.

Сейчас проект распоряжения пройдет процедуру общественных обсуждений, которая продлится 15 дней.