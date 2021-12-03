Кличко рассказал о новых ценах на проезд в общественном транспорте Киева

Новые цены на проезд в общественном транспорте Киева ориентировочно планируют установить после отопительного сезона, то есть весной.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, власти планируют установить тарифы в размере 12 грн для жителей столицы, у которых есть Карточка киевлянина.

После подорожания стоимости проезда жители Киевской области смогут приобрести проездной билет, в котором стоимость одной поездки составит 14 грн. В то же время ожидается, что одноразовый билет для туристов будет стоить 20 грн.

Виталий Кличко не объяснил, как цена будет устанавливаться для жителей Киева, у которых нет официальной прописки или места трудоустройства.

Но он пообещал, что власти сохранят скидки для льготных слоев населения, а также право на бесплатный проезд для отдельных групп льготников.

Накануне столичные власти анонсировали существенное повышение цен на проезд в коммунальном общественном транспорте Киева. Согласно прогнозам, стоимость одной поездки будет достигать 20 грн. При этом меньше всего будут платить владельцы Карточки киевлянина.

Как можно сэкономить с Карточкой киевлянина после подорожания стоимости проезда — читайте в материале.

Источник: Телеканал Киев