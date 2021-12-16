Київрада затвердила перелік категорій осіб, які в 2022 році матимуть право на пільговий проїзд у муніципальному транспорті загального користування.

За рішення, позначене як невідкладне, проголосували 94 депутати.

Його ухвалили, щоб врегулювати порядок використання коштів із бюджету столиці на компенсацію пільгового проїзду в міському пасажирському транспорті окремих категорій осіб.

У 2022 році право безкоштовного проїзду матимуть зареєстровані в Києві, взяті на облік у столиці чи переміщені з тимчасово окупованих територій, районів проведення АТО:

особи з інвалідністю ІІІ групи;

непрацюючі працездатні особи, які доглядають за особою з інвалідністю І групи;

непрацюючі працездатні особи, які доглядають за дитиною з інвалідністю;

непрацюючі працездатні особи, які доглядають за літнім, що досягнув 80-річного віку;

члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

особи, яким надано посвідчення бійця-добровольця, та члени сімей загиблих (померлих) таких осіб;

батьки багатодітної сім’ї;

пенсіонери за віком;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Із 1 вересня до 1 липня наступного року право пільгового проїзду матимуть учні закладів загальної середньої освіти.

Для учнів закладів профтехосвіти, студентів освітніх закладів на цей самий період зберігається пільговий проїзд в розмірі 50% від вартості проїзду.

Право на безкоштовний проїзд у столичному муніципальному транспорті в 2022 році матимуть також особи, яким право пільгового проїзду надано на рівні держави:

учасники бойових дій та особи, прирівняні до них;

реабілітовані особи;

постраждалі учасники Революції гідності;

особи з інвалідністю внаслідок війни та особи, прирівняні до них;

особи, які супроводжують особу з інвалідністю внаслідок війни І групи;

громадяни, зараховані до І категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

громадяни-учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, які належать до ІІ категорії;

діти, яким встановлено інвалідність внаслідок аварії на ЧАЕС;

особи з інвалідністю І та ІІ групи;

діти з інвалідністю;

особи, що супроводжують осіб з інвалідністю І групи;

військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок бойових дій,

учасники бойових дій та прирівняні до них,

батьки військовослужбовців, які загинули, померли або зникли безвісти під час військової служби;

діти з багатодітних родин;

колишні неповнолітні в’язні концентраційних таборів, гетто, місць примусового тримання;

колишні малолітні в’язні концтаборів, гетто, місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю.

Цим самим рішенням депутати затвердили порядок використання коштів, передбачених у бюджеті Києва, на компенсаційні витрати транспортним підприємствам міста.

У бюджеті столиці на 2022 рік передбачено виділення понад 2 млрд грн Київпастрансу та метрополітену на покриття витрат, пов’язаних зі збереженням вартості проїзду.

Ще 1,5 млрд грн виділено на забезпечення безоплатного проїзду пільгових категорій киян у пасажирському транспорті.

Навесні, після завершення опалювального сезону, в Києві планують встановити нові ціни на проїзд у громадському транспорті.

Для жителів столиці з Карткою киянина тариф має бути в розмірі 12 грн, жителі області зможуть придбати проїзний квиток (вартість однієї поїздки становитиме 14 грн).

Одноразовий квиток для туристів коштуватиме 20 грн.

Як можна зекономити з Карткою киянина після здорожчання вартості проїзду, читайте в матеріалі.