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Пільговий проїзд у столичному транспорті в 2022 році: кого стосуватиметься

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Пільговий проїзд у столичному транспорті в 2022 році: кого стосуватиметься

Київрада затвердила перелік категорій осіб, які в 2022 році матимуть право на пільговий проїзд у муніципальному транспорті загального користування.

За рішення, позначене як невідкладне, проголосували 94 депутати.

Його ухвалили, щоб врегулювати порядок використання коштів із бюджету столиці на компенсацію пільгового проїзду в міському пасажирському транспорті окремих категорій осіб.

У 2022 році право безкоштовного проїзду матимуть зареєстровані в Києві, взяті на облік у столиці чи переміщені з тимчасово окупованих територій, районів проведення АТО:

  • особи з інвалідністю ІІІ групи;
  • непрацюючі працездатні особи, які доглядають за особою з інвалідністю І групи;
  • непрацюючі працездатні особи, які доглядають за дитиною з інвалідністю;
  • непрацюючі працездатні особи, які доглядають за літнім, що досягнув 80-річного віку;
  • члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;
  • особи, яким надано посвідчення бійця-добровольця, та члени сімей загиблих (померлих) таких осіб;
  • батьки багатодітної сім’ї;
  • пенсіонери за віком;
  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Із 1 вересня до 1 липня наступного року право пільгового проїзду матимуть учні закладів загальної середньої освіти.

Для учнів закладів профтехосвіти, студентів освітніх закладів на цей самий період зберігається пільговий проїзд в розмірі 50% від вартості проїзду.

Право на безкоштовний проїзд у столичному муніципальному транспорті в 2022 році матимуть також особи, яким право пільгового проїзду надано на рівні держави:

  • учасники бойових дій та особи, прирівняні до них;
  • реабілітовані особи;
  • постраждалі учасники Революції гідності;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни та особи, прирівняні до них;
  • особи, які супроводжують особу з інвалідністю внаслідок війни І групи;
  • громадяни, зараховані до І категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • громадяни-учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, які належать до ІІ категорії;
  • діти, яким встановлено інвалідність внаслідок аварії на ЧАЕС;
  • особи з інвалідністю І та ІІ групи;
  • діти з інвалідністю;
  • особи, що супроводжують осіб з інвалідністю І групи;
  • військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок бойових дій,
  • учасники бойових дій та прирівняні до них,
  • батьки військовослужбовців, які загинули, померли або зникли безвісти під час військової служби;
  • діти з багатодітних родин;
  • колишні неповнолітні в’язні концентраційних таборів, гетто, місць примусового тримання;
  • колишні малолітні в’язні концтаборів, гетто, місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю.

Цим самим рішенням депутати затвердили порядок використання коштів, передбачених у бюджеті Києва, на компенсаційні витрати транспортним підприємствам міста.

У бюджеті столиці на 2022 рік передбачено виділення понад 2 млрд грн Київпастрансу та метрополітену на покриття витрат, пов’язаних зі збереженням вартості проїзду.

Ще 1,5 млрд грн виділено на забезпечення безоплатного проїзду пільгових категорій киян у пасажирському транспорті.

Навесні, після завершення опалювального сезону, в Києві планують встановити нові ціни на проїзд у громадському транспорті.

Для жителів столиці з Карткою киянина тариф має бути в розмірі 12 грн, жителі області зможуть придбати проїзний квиток (вартість однієї поїздки становитиме 14 грн).

Одноразовий квиток для туристів коштуватиме 20 грн.

Як можна зекономити з Карткою киянина після здорожчання вартості проїзду, читайте в матеріалі.

Джерело: УНІАН

Фото: Depositphotos

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