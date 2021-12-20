Украинцев, которые незаконно оформили субсидию, могут попросить вернуть сумму помощи. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, средства необходимо вернуть на небюджетные счета структурных подразделений по вопросам социальной защиты населения, открытые в Государственном казначействе.

— Если человек получал субсидию неправомерно, скрыл информацию о своем состоянии, то орган, назначавший помощь, действительно может прислать письмо с требованием вернуть излишне полученные средства, — объяснила она.

Марина Лазебная добавила: если человек отказывается добровольно вернуть сумму незаконно полученной субсидии, то орган, который назначал субсидию, может обратиться в суд с иском о принудительном взыскании средств.

В то же время препятствием для начисления субсидии могут стать накопленные за оплату коммунальных услуг долги. Речь идет о долге, срок исковой давности которого еще не истек, а общая сумма превышает 680 грн (40 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Но даже из такой ситуации есть выход. Как получить субсидию с долгами за коммуналку – читайте в нашем материале.

Источник: Факты