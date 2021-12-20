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Факти / Україна / Суспільство

Незаконно отриману субсидію можуть вимагати повернути – Лазебна

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
платіжка субсидія

Українців, які незаконно оформили собі субсидію, можуть попросити повернути суму допомоги. Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, кошти необхідно повернути на небюджетні рахунки структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, відкриті в Державному казначействі.

– Якщо людина отримувала субсидію неправомірно, приховала інформацію про свої статки, то орган, який призначав допомогу, дійсно може надіслати листа з вимогою повернути надміру отримані кошти, – пояснила вона.

Марина Лазебна додала: якщо людина відмовляється добровільно повернути суму незаконно отриманої субсидії, то орган, який призначив субсидію, може звернутись до суду з позовом про примусове стягнення коштів.

Водночас перепоною для нарахування субсидії можуть стати накопичені за сплату комунальних послуг борги. Йдеться про борг, термін позовної давності якого ще не минув, а загальна сума перевищує 680 грн (40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Але навіть із цієї ситуації є вихід. Як отримати субсидію з боргами за комуналку – читайте у нашому матеріалі.

Джерело: Факти

Фото: Depositphotos

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