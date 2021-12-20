Українців, які незаконно оформили собі субсидію, можуть попросити повернути суму допомоги. Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, кошти необхідно повернути на небюджетні рахунки структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, відкриті в Державному казначействі.

– Якщо людина отримувала субсидію неправомірно, приховала інформацію про свої статки, то орган, який призначав допомогу, дійсно може надіслати листа з вимогою повернути надміру отримані кошти, – пояснила вона.

Марина Лазебна додала: якщо людина відмовляється добровільно повернути суму незаконно отриманої субсидії, то орган, який призначив субсидію, може звернутись до суду з позовом про примусове стягнення коштів.

Водночас перепоною для нарахування субсидії можуть стати накопичені за сплату комунальних послуг борги. Йдеться про борг, термін позовної давності якого ще не минув, а загальна сума перевищує 680 грн (40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Але навіть із цієї ситуації є вихід. Як отримати субсидію з боргами за комуналку – читайте у нашому матеріалі.

Джерело: Факти