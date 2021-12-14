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Факты / Украина / Общество

Как получить субсидию с долгами за коммуналку: Лазебная назвала три варианта

Юлия Соколова редактор ленты
субсидія

Накопленные за оплату коммунальных услуг долги могут оказаться преградой для начисления субсидии. Однако есть несколько вариантов разрешения такой ситуации.

Об этом сообщила в одном из интервью министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Она объяснила, что субсидия действительно не начисляется, если существует просроченная задолженность за коммунальные услуги (сроком более трех месяцев). Речь идет о долге, срок исковой давности которого еще не истек, а общая сумма превышает 680 грн (40 необлагаемых минимумов доходов граждан).

В то же время Лазебная подчеркнула, что даже с долгами за коммуналку есть выход. Существуют три варианта, как получить субсидию в такой ситуации:

1. Заплатить долг, после чего обратиться для оформления субсидии.

2. Если средств для погашения долга нет – можно заключить договор о реструктуризации с поставщиком коммунальных услуг. Этот договор нужно будет предоставить в соответствующие органы при обращении за субсидией.

– При наличии договора о реструктуризации задолженности субсидия назначается, – подчеркнула Лазебная.

3. Пользователь услуг, считающий, что задолженность за коммуналку возникла неправомерно, может обратиться с иском в суд.

– Тогда при обращении за субсидией он должен предоставить копию определения об открытии производства по делу, и субсидию назначат, если человек соответствует другим критериям для получения субсидии, — объяснила министр.

Как ранее сообщили в Министерстве соцполитики, средний размер субсидии в этот отопительный сезон составит около 2 000 грн.

Марина Лазебная отмечала, что в случае роста коммунальных тарифов во время отопительного сезона субсидии будут пересчитывать автоматически. То есть людям не нужно будет подавать какие-либо дополнительные документы.

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Источник: Факты

Фото: Depositphotos

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