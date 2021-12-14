Накопленные за оплату коммунальных услуг долги могут оказаться преградой для начисления субсидии. Однако есть несколько вариантов разрешения такой ситуации.

Об этом сообщила в одном из интервью министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Она объяснила, что субсидия действительно не начисляется, если существует просроченная задолженность за коммунальные услуги (сроком более трех месяцев). Речь идет о долге, срок исковой давности которого еще не истек, а общая сумма превышает 680 грн (40 необлагаемых минимумов доходов граждан).

В то же время Лазебная подчеркнула, что даже с долгами за коммуналку есть выход. Существуют три варианта, как получить субсидию в такой ситуации:

1. Заплатить долг, после чего обратиться для оформления субсидии.

2. Если средств для погашения долга нет – можно заключить договор о реструктуризации с поставщиком коммунальных услуг. Этот договор нужно будет предоставить в соответствующие органы при обращении за субсидией.

– При наличии договора о реструктуризации задолженности субсидия назначается, – подчеркнула Лазебная.

3. Пользователь услуг, считающий, что задолженность за коммуналку возникла неправомерно, может обратиться с иском в суд.

– Тогда при обращении за субсидией он должен предоставить копию определения об открытии производства по делу, и субсидию назначат, если человек соответствует другим критериям для получения субсидии, — объяснила министр.

Как ранее сообщили в Министерстве соцполитики, средний размер субсидии в этот отопительный сезон составит около 2 000 грн.

Марина Лазебная отмечала, что в случае роста коммунальных тарифов во время отопительного сезона субсидии будут пересчитывать автоматически. То есть людям не нужно будет подавать какие-либо дополнительные документы.

Источник: Факты