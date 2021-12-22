Українці найчастіше витрачають 1 тисячу грн, отриману за вакцинацію проти Covid-19, на культурні послуги: книжкові магазини та кінотеатри.

Так, за даними Міністерства цифрової трансформації, банки вже нарахували Covid-тисячу більш ніж 2,3 млн українців. Із цих коштів витрачені 206 млн грн.

Вже відомі сфери, на які українці найбільше витрачають свою тисячу. В трійці лідерів:

• придбання книг;

• квитки в кінотеатри;

• квитки на поїзди.

А далі вже йдуть квитки в театри, на концерти, вистави та спорт.

Як розповів міністр культури України Олександр Ткаченко, через чималий попит на книги деякі сайти магазинів працювали зі збоями.

– Деякі сайти книжкових магазинів не витримали навантаження і працювали зі збоями. Адже кількість візитів користувачів зросла втричі. У кінотеатри повернулися навіть ті глядачі, які утримувалися від візиту в карантин, – зазначив міністр.

Що стосується потягів, то, за даними Ткаченка, особливий попит спостерігається на залізничні квитки на туристичні напрямки: Івано-Франківськ, Львів та Буковель.

Під час сьогоднішнього брифінгу з приводу виплат Covid-тисячі Ткаченко наголосив, що книгарні та кінотеатри – одні з тих, хто найбільше постраждав під час пандемії коронавірусу через карантинні обмеження. Так, у кінотеатрів падіння доходів становить понад 60%, а у видавців книг – 30-40%.

Саме тому їх включили до програми єПідтримка з виплати Covid-тисячі вакцинованим українцям.

Щоб отримати 1 тис. грн цього року, слід подати заявку в додатку Дія до 29 грудня.

Програма з виплат 1 000 грн за вакцинацію проти коронавірусу стартувала в Україні з 19 грудня. У ній можуть взяти участь усі українці віком від 18 року, які отримали повний курс вакцинації. Детальніше про це – в матеріалі.

Джерело: Мінцифри, Олександр Ткаченко