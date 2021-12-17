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Факты / Украина / Общество

Сайты книжных магазинов легли: украинцы начали тратить тысячу за вакцинацию

Мария Степанюк редактор ленты
Книги

Накануне банки начали перечислять 1 тыс. грн за проведение Covid-вакцинации. Эти средства многие украинцы ринулись тратить на книги.

Такого наплыва пользователей не выдержали несколько сайтов книжных магазинов, и они легли.

— Люди тратят деньги на книги. Причем настолько массово, что сайты книжных магазинов не выдержали такого потока и легли. Признаюсь откровенно, такого бешеного спроса никто не ожидал в первые же дни. Кто бы что ни говорил, но это неплохой стимул для повышения уровня чтения в Украине.

Надеюсь, что эту динамику удастся сохранить и после, – написал в своем Telegram-канале глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Он добавил, что книжные магазины и издательства оперативно исправляют ситуацию с сайтами.

Еще вчера о ситуации с онлайн-магазинами писал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

— А тем временем участники бета-тестирования своей активностью положили уже несколько популярных книжных интернет-магазинов. Классный показатель того, что мы читающая нация!

Кроме книжных магазинов средства можно потратить на походы в учреждения культуры, театры, кинотеатры, концертные залы, музеи, внутренние авиаперелеты или путешествия по Укрзализныце и т.д.

Украинцы же в возрасте 60+ лет с января 2022 года смогут потратить 1 тыс. грн, которую получат за вакцинацию, на социальные нужды, в частности на покупку лекарств.

1 тыс. грн. можно будет использовать в течение четырех месяцев. Воспользоваться средствами могут только совершеннолетние. В целом заявку на тысячу за вакцинацию можно подать до 18 декабря 2022 года.

Факты ICTV создали подробную инструкцию, как подать заявку на получение тысячи за вакцинацию с 13 декабря.

Источник: Александр Ткаченко

Фото: Depositphotos

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