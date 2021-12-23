Женщины с детьми должны стать на военный учет. Об этом заявил военный комиссар Валерий Куценко во время брифинга по разъяснению положений приказа Минобороны о перечне профессий для женщин, которым нужно стать на военный учет.

На вопрос о ситуации с учетом беременных и женщин с малолетними детьми.

— Если у женщины есть несовершеннолетние дети, однозначно она… будет военнообязанной. Поймите, военнообязанный и военнослужащий – очень большой путь от одного к другому. Она будет состоять на военном учете, потому что специальность, по которой она работает, может принести пользу государству в случае вооруженной агрессии или эскалации. Но никто никуда призывать ее не собирается – это совсем разные вещи, — сказал он.

Куценко также рассказал, что по закону Украины о воинской обязанности и военной службе предусмотрены критерии отсрочки, в частности по семейным обстоятельствам, по учебе и по состоянию здоровья.

Накануне обнародовали приказ Минобороны, в котором существенно расширили список профессий, обязывающий женщин стать на военный учет.

В частности, в список добавили медийщиков, издателей, библиотекарей, искусствоведов, работников культуры и спорта, археологов, финансистов, ученых, менеджеров разного профиля, ветеринаров.