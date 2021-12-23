Жінки з дітьми також мають стати на військовий облік. Про це заявив військовий комісар Валерій Куценко під час брифінгу щодо роз’яснення положень наказу Міноборони про перелік професій для жінок, яким потрібно стати на військовий облік.

Відповідаючи на запитання щодо ситуації з обліком вагітних та жінок з малолітніми дітьми.

— Якщо жінка має дітей неповнолітніх, однозначно вона… буде військовозобов’язаною. Зрозумійте, військовозобов’язаний і військовослужбовець – це дуже великий шлях від одного до іншого. Вона буде перебувати на військовому обліку, тому що спеціальність, за якою вона працює, може принести користь державі в разі збройної агресії чи ескалації. Але ніхто нікуди призивати її не збирається – це зовсім різні речі, – сказав він.

Куценко також розповів, що згідно із законом України про військовий обов’язок та військову службу, передбачені критерії відстрочки, зокрема за сімейними обставинами, за навчанням та за станом здоров’я.

Напередодні оприлюднили наказ Міноборони, у якому суттєво розширили перелік професій, який зобов’язує жінок стати на військовий облік.

Зокрема, у список додали медійників, видавців, бібліотекарів, мистецтвознавців, працівників культури та спорту, археологів, фінансистів, науковців, менеджерів різного профілю, ветеринарів.