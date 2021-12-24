По данным главного управления разведки Министерства обороны Украины командование российских оккупационных войск наращивает меры боевой подготовки в ОРДЛО.

В частности, инструкторы – кадровые военнослужащие ВС РФ – учат боевиков стрелять из 152-мм гаубиц Мста-Б и 122-мм реактивных систем залпового огня Град.

Как уточняется, речь идет о соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов.

– На полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях оккупанты проводят стрельбы из стрелкового оружия, артиллерии, вооружения танков и боевых машин как днем, так и ночью. Особое внимание уделяется слаженности действий мотострелковых отделений и танковых экипажей, артиллерийских и минометных расчетов, – сообщает разведка.

Напомним, Россия не прекращает стягивание военной техники и наращивание своих войск возле границ с Украиной.

По данным секретаря СНБО Алексея Данилова, на расстоянии 200 км от украинской границы находится более 120 тыс. российских военных, за 400 км – 143,5 тыс.