За даними головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ нарощує заходи бойової підготовки в ОРДЛО.

Зокрема, інструктори – кадрові військовослужбовці ЗС РФ – вчать бойовиків стріляти зі 152-мм гаубиць Мста-Б та 122-мм реактивних систем залпового вогню Град.

Як уточнюється, йдеться про з’єднання та частини 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів.

– На полігонах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях окупанти проводять стрілянину зі стрілецької зброї, артилерії, озброєння танків та бойових машин як вдень, так і вночі. Особлива увага приділяється злагодженості дій мотострілельних відділень та танкових екіпажів, артилерійських та мінометних розрахунків, – повідомляє розвідка.

Нагадаємо, Росія не припиняє стягування військової техніки та нарощування своїх військ біля кордонів з Україною.

За даними секретаря РНБО Олексія Данілова, на відстані 200 км від українського кордону перебуває понад 120 тис. російських військових, за 400 км – 143,5 тис.