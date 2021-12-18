Россия продолжает стягивать войска к границе Украины — CNN

В последние дни Россия продолжает стягивать войска к украинским границам, несмотря на то, что во время видеоконференции 7 декабря президент США Джо Байден призвал Путина к деэскалации конфликта.

Об этом сообщают американские журналисты, ссылаясь на источники в разведке США. По их данным, в последнее время у пограничной зоны появилось больше военных РФ.

Россия начала использовать железнодорожное сообщение и авиацию для поддержки военных усилий. Журналисты пишут, что у официальных лиц США и Украины есть доказательства этого.

В начале ноября 2021 года американская разведка сообщила о стягивании российских войск к украинской границе. Тогда сообщалось, что Россия может напасть на Украину в январе 2022 года.

США, НАТО и Европейский Союз выразили обеспокоенность по этому поводу. Они заверили в поддержке Украины и заявили, что дальнейшая агрессия РФ будет иметь серьезные последствия.

Президент США Джо Байден сообщил, что готовит план мер, чтобы Путин не смог вторгнуться на территорию Украины. 7 декабря Байден и Путин провели переговоры в формате видеоконференции.

Американский президент потом рассказал, что пригрозил Путину серьезными санкциями и призвал к деэскалации конфликта. Вскоре после разговора с лидером Кремля Байден позвонил по телефону Владимиру Зеленскому. Лидер США заверил, что никаких договоренностей без участия Украины не будет.

В пятницу, 18 декабря, МИД России опубликовал проекты соглашений с США и НАТО. Они состоят из ряда пунктов, касающихся Украины и постсоветских стран.

Среди прочего, РФ требует не включать Украину в НАТО и не вести на ее территории военную деятельность. Подробнее о проектах договоров РФ с США и НАТО читайте в материале.

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Фото: Минобороны России