В Днепре задержан мужчина, который сообщил о якобы минировании здания Верховной Рады Украины, что расположено в центре Киева.

По информации полиции Днепропетровской области, звонок о “минировании” ВР поступил в полицию (на линию 102) около двух часов дня в субботу, 25 декабря.

Полицейские установили, что фейковое сообщение поступило от 49-летнего жителя Днепра.

Мужчина утверждал, что в административном здании украинского парламента якобы заложена взрывчатка, и он собирается ее взорвать в дистанционном режиме.

Мужчину обнаружили по месту жительства и задержали. У него нашли мобильный телефон, с которого и поступило сообщение о якобы взрывчатку в Верховной Раде.

Жителю Днепра уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности).

Теперь мужчине грозит наказание в виде заключения на срок до восьми лет.

Следует отметить, что это не первое сообщение о “минировании” в Киеве за последнее время. Так, 19 декабря в столице поступила информация о якобы минировании Южного и Центрального железнодорожных вокзалов.

А 1 ноября стало известно о “минировании” торговых центров в центре столицы. Речь идет о Глобусе, ЦУМе и Метрограде.