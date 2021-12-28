У вівторок, 28 грудня, до поліції надійшло повідомлення про начебто мінування торгово-розважального центру в Києві. Зараз проводиться перевірка інформації про вибухівку.

Про це поінформували в прес-службі столичної поліції.

Так, адміністрація ТРЦ отримала на електронну пошту лист про замінування, після чого звернулася до правоохоронців.

Йдеться про торгово-розважальний центр Blockbuster Mall, що знаходиться на проспекті Степана Бандери в Оболонському районі Києва.

Зараз ТРЦ перевіряють вибухотехніки, кінолог зі службовою собакою, а також співробітники інших профільних служб. Перевірка ще не завершилася.

Правоохоронці провели евакуацію відвідувачів та персоналу ТРЦ.

Відомості про інцидент вже зареєстрували в управлінні поліції. А після перевірки події нададуть правову кваліфікацію.

Варто зазначити, що це вже не перше повідомлення про мінування вказаного ТРЦ. Так, 26 грудня правоохоронці також перевіряли Blockbuster Mall на наявність вибухівки.

За повідомлення про фейкові мінування в Україні передбачена кримінальна відповідальність –ув’язнення на термін до восьми років.

Це вже не перше повідомлення про “мінування” в Києві за останній час. Так, днями в Дніпрі затримали чоловіка, який повідомив про начебто мінування будівлі Верховної Ради України в столиці.

19 грудня в Києві надійшла інформація про начебто мінування Південного та Центрального залізничних вокзалів.

А 1 листопада поліція отримала повідомлення про “мінування” торговельних центрів у центрі столиці. Йдеться про Глобус, ЦУМ та Метроград.