По состоянию на ноябрь субсидию на оплату коммунальных услуг в Украине получают 2,6 млн домохозяйств. Процесс оформления субсидий продолжается.

В ноябре правила предоставления субсидий в Украине изменились, и сейчас узнать, положена ли вам субсидия, можно онлайн.

Чтобы узнать статус субсидии, необходимо зайти на сайт Информационно-вычислительного центра Министерства социальной политики Украины.

Там надо указать личные данные, после чего информация о назначении субсидии появится на экране. Как узнать, положена ли вам субсидия, смотрите инструкции.

Как узнать, положена ли вам субсидия

Зайдите на сайт ИВЦ Минсоцполитики. Выберите область, где вы проживаете, населенный пункт, улицу, номер дома или квартиры. Получите информацию о назначении субсидии для оплаты коммунальных услуг на экране.

В реестре содержатся данные о состоянии субсидии, номер заявления, размер начисленной субсидии за год или месяц, населенный пункт и период получения выплат.

Получить субсидию на оплату коммунальных услуг могут семьи, у которых сумма оплаты за коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа.

Для оформления помощи от государства требуются такие данные: количество людей, прописанных в квартире или доме, их общий доход и размер коммунальных платежей за месяц.

С 29 ноября украинцы могут оформить субсидию онлайн с помощью сервиса Дія. Факты ICTV подготовили инструкцию, как оформить субсидию в Дії.

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