В Минцифре сообщили о запуске функции push-сообщения о кредитах или проверке кредитной истории.

– Проверка кредитной истории – это обязательный этап оформления кредита. Теперь, когда какой-то банк будет проверять вашу кредитную историю или открывать новый счет, вы сразу увидите push в приложении Дія, — сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров у себя в Telegram-канале.

Он отметил, что функция работает по умолчанию в приложении и для этого не нужно обновлять Дію. Федоров также рекомендовал не отключать эту услугу в целях безопасности.

Украина стала первой страной в мире, узаконившей е-паспорта. Цифровые документы значительно безопаснее бумажных. Большинство случаев кредитного мошенничества происходит именно с бумажными паспортами, легко отксерить и передать кому-то. Это одна из главных причин, почему в Киберполе сейчас много дел по кредитным схемам.

Дія не взаимодействует с микрокредитными финансовыми учреждениями, а для взаимодействия с банками необходимо иметь электронную подпись.

Федоров отметил, что таким образом государство хочет обезопасить людей, сберечь их деньги и нервы.

В декабре 2021 года Минцифры официально запустило проект єПідтримка в мобильном приложении Дія, с помощью которого каждый вакцинированный украинец может получить 1 тыс. грн.

Получить средства могут граждане Украины старше 18 лет, имеющие зеленый Соvid-сертификат.

Источник: Fedorov