У Мінцифри повідомили про запуск функції push-повідомлення про кредити чи перевірку кредитної історії.

— Перевірка кредитної історії – це обов’язковий етап оформлення кредиту. Тепер, коли якийсь банк перевірятиме вашу кредитну історію або відкриватиме новий рахунок, — ви відразу побачите push у додатку Дія, – повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у себе у Telegram-каналі.

Він зазначив, що функція працює за умовчанням у додатку і для цього не потрібно оновлювати Дію. Федоров також рекомендував не відмикати цю послугу з метою безпеки.

Україна стала першою країною у світі, яка узаконила е-паспорти. Цифрові документи значно безпечніші, ніж паперові. Більшість випадків кредитного шахрайства відбувається саме з паперовими паспортами, які легко відксерити та передати комусь. Це одна з головних причин, чому в Кіберполі зараз багато справ із кредитними схемами.

Дія не взаємодіє з мікрокредитними фінансовими установами, а для взаємодії з банками необхідно мати електронний підпис.

Федоров зауважив, що таким чином держава хоче убезпечити людей, зберегти їхні гроші та нерви.

У грудні 2021 року Мінцифри офіційно запустило проект єПідтримка у мобільному додатку Дія, за допомогою якого кожен вакцинований українець може отримати 1 тис. грн.

Отримати кошти можуть громадяни України віком від 18 років, які мають зелений Сovid-сертифікат.

Джерело: Fedorov