2022 год Украина снова встречает в условиях пандемии коронавируса. Адаптивный карантин в нашей стране продлили до 31 марта.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что уже более 40% взрослого населения получили прививку против коронавируса. Но пока в Украине уровень вакцинации не достигнет 70% всего взрослого населения, карантинные ограничения будут продлевать.

Также в 2022 году повысятся тарифы, вырастет размер соцвыплат и пенсий. Ряд нововведений ждет и физлиц-предпринимателей. В частности, кассовые аппараты, введение которых долго отсрочивали, теперь будут обязательными, но не для всех.

Что изменится в Украине в 2022 году – читайте в материале Фактов ICTV.

Прожиточный минимум и соцвыплаты

В 2022 году будут трижды повышать размер прожиточного минимума: в начале года, летом и в конце года.

Поэтому прожиточный минимум будет составлять для:

детей в возрасте до 6 лет: с 1 января – 2 100 грн, с 1 июля – 2 201 грн, с 1 декабря – 2 272 грн;

детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января – 2 618 грн, с 1 июля – 2 744 грн, с 1 декабря – 2 833 грн;

трудоспособных лиц: с 1 января – 2 481 грн, с 1 июля – 2 600 грн, с 1 декабря – 2 684 грн.

лиц, утративших трудоспособность: с 1 января – 1 934 грн, с 1 июля – 2 027 грн, с 1 декабря – 2 093 грн.

В связи с этим изменится также размер выплат на детей-сирот и размер пособия на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство.

Для детей до 6 лет он будет составлять с 1 января 5 250 грн, с 1 июля – 5 502 грн и с 1 декабря – 5 680 грн. Для детей от 6 до 18 лет выплаты будут выше. С 1 января – 6 545 грн, с 1 июля – 6 860 грн и с 1 декабря – 7 082 грн.

Алименты

В 2022 году в Украине вырастет минимальный (гарантированный), рекомендуемый и максимальный размер алиментов.

Гарантированный размер алиментов для детей до 6 лет с 1 января составит 1 050 грн, с 1 июля – 1 100 грн, с 1 декабря – 1 136 грн. Для детей от 6 до 18 лет размер будет выше. С 1 января – 1 309 грн, с 1 июля – 1 372 грн, с 1 декабря – 1 416 грн.

Рекомендуемый размер алиментов для детей до 6 лет с 1 января будет 2 100 грн, с 1 июля — 2 201 грн, с 1 декабря — 2 272 грн. В то же время для детей от 6 до 18 лет он будет составлять с 1 января 2 618 грн, с 1 июля — 2 744 грн, с 1 декабря — 2 833 грн.

Максимальный размер алиментов на ребенка до 6 лет 1 января будет составлять 21 тыс. грн, с 1 июля – 22 010 грн, с 1 декабря – 22 720 грн. Для детей от 6 до 18 лет его установят на уровне 26 180 грн с 1 января, с 1 июля – 27 440 грн, с 1 декабря – 28 330 грн.

Пакет малыша

Пакет малыша в 2022 году по-прежнему можно будет получить деньгами или в натуральной форме. В денежной форме он составляет не менее трех прожиточных минимумов для ребенка до 6 лет, то есть:

с 1 января — 6 300 грн;

с 1 июля — 6 603 грн;

с 1 декабря — 6 816 грн.

Но потратить эти деньги родители смогут только на гигиенические средства и косметику, детское питание, одежду и обувь для ребенка, детскую посуду, предметы, предназначенные для ухода за новорожденным, постельные принадлежности, коляски, автокресла, ходунки и другие габаритные изделия для малыша, игрушки, развивающие коврики и другие детские аксессуары.

Купить их можно в магазинах, которые участвуют в проекте Монетизация одноразовой натуральной помощи.

Выплаты при рождении ребенка

Поскольку народные депутаты так и не приняли закон о повышении размера выплат при рождении ребенка до 50 тыс. грн, то в 2022 году помощь будет составлять 41 280 грн.

Ее первую часть выплачивают сразу – это 10 320 грн. Оставшуюся сумму родители получают в течение следующих 36 месяцев равными частями по 860 грн в месяц.

Зарплаты и пенсии

В 2022 году украинцы могут рассчитывать только на одно незначительное повышение минимальной зарплаты. С 1 января она составит 6 500 грн, а с 1 октября вырастет на 200 грн – до 6 700 грн. В почасовом размере с 1 января это будет 39,26 грн, с 1 октября – 40,46 грн.

В то же время пенсионеры могут рассчитывать на повышение минимальной пенсии три раза. С 1 января 2022 года она вырастет до 1 934 грн, с 1 июля — до 2 027 грн, а с 1 декабря — до 2 093 грн.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, в 2022 году ожидается несколько этапов повышения размера пенсий для разных категорий населения.

Так, на январь планируется перерасчет пенсий для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС с инвалидностью. Продолжится повышение пенсий для 65-летних граждан в связи с ростом минимальной зарплаты.

С 1 января вырастет минимальная пенсия для семей погибших во время военных действий на Востоке Украины. Она составит 7,8 тыс. грн.

Также запланирована индексация пенсионных выплат с 1 марта 2022 года. В то же время в октябре собираются повысить размер минимальной пенсии для людей старше 70 лет, которые имеют стаж 35 лет (для мужчин) или 30 (для женщин).

А еще в 2022 году заработают персональные кабинеты в Едином социальном реестре, которые позволят украинцам контролировать собственные пенсионные накопления, обращаться за социальной помощью и получать ее за несколько дней без лишних очередей.

Каждый гражданин сможет просмотреть свои данные через приложение Дія. Когда введут накопительную пенсионную систему, с помощью этой функции человек сможет выбрать пенсионный фонд для накоплений или поменять его.

Новые требования выхода на пенсию

В Украине с каждым годом растут требования относительно наличия страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту.

В 2022 году, чтобы стать пенсионером в возрасте 60 лет, необходимо иметь не менее 29 лет страхового стажа (на год больше, чем было необходимо в 2021 году).

В случае отсутствия необходимого страхового стажа после достижения 60 лет украинцы могут воспользоваться правом выхода на пенсию по возрасту после достижения 63-летнего возраста (со страховым стажем от 19 до 29 лет) и 65-летнего возраста при наличии страхового стажа от 15 до 19 лет.

Каждый год необходимая продолжительность страхового стажа будет расти на один год. Начиная с 1 января 2028 года необходимый страховой стаж для назначения пенсии по возрасту после достижения возраста 60 лет будет составлять не менее 35 лет.

Тарифы

Эксперт по вопросам ЖКХ Кристина Ненно в комментарии Фактам ICTV рассказала, что тарифы на коммунальные услуги в Украине в 2022 году вырастут.

По ее словам, электроэнергия подорожает на 20-45% для бытовых потребителей и на 50-70% для бизнеса. Стоимость отопления и горячей воды увеличится от 50 до 70%, водоснабжение и канализация подорожают на 20-30%.

Газ для бытовых потребителей подорожает на 15-20% (почти 9 грн за кубометр), а для теплокоммунэнерго будет стоить на 30-50% больше, чем раньше (не больше 8,5 грн за кубометр). Распределение и доставка газа тоже значительно увеличатся в цене: на 40-60% (4-5 грн).

Кристина Ненно прогнозирует, что тарифы на электроэнергию будут расти ежегодно на 20-25%. Первое такое подорожание произойдет после окончания этого отопительного сезона, то есть весной 2022 года.

До 30 апреля 2022 года для потребителей еще будет действовать фиксированная цена в размере 1,44 грн за 1 кВт/ч для домохозяйств, которые потребляют до 250 кВт/ч в месяц, и 1,68 грн 1 кВт/ч — для тех, кто потребляет свыше 250 кВт/ч в месяц.

Но до конца 2022 года прогнозируется цена на уровне 1,73-1,8 грн за 1 кВт/ч для тех, кто потребляет менее 250 кВт/ч, а 2,02-2,10 грн – для тех, кто потребляет больше.

В то же время, согласно консенсус-прогнозу ведущих специалистов в сфере макроанализа и прогнозирования, который обнародовало Минэкономики, в 2022 году цена на газ повысится на 20%.

Тарифы на электроэнергию могут вырасти на 17,5%, а на отопление и горячую воду – на 18%.

Платные полиэтиленовые пакеты

С 1 февраля за полиэтиленовые пакеты придется платить. Их стоимость составит 2 грн (без ручек и боковых складок), 2,5 грн (с ручками и без боковых складок) и 3 грн (с ручками и боковыми складками).

Но это не касается биоразлагаемых пластиковых пакетов, а также сверхтонких пакетов, предназначенных для упаковки свежей рыбы и мяса, сыпучих продуктов и льда, для которых пакет – это первичная упаковка. Их планируют запретить после 2023 года.

За распространение пластиковых пакетов предусмотрен штраф от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн., в случае повторного правонарушения – до 34 тыс. грн.

Новые условия поступления

Вступительная кампания в 2022 году начнется в привычные для поступающих сроки – в июле. Но будущих студентов ждет ряд нововведений. Так, Минобразования решило усилить роль математики при поступлении в вузы.

Поэтому математика стала вторым обязательным конкурсным предметом для поступления на такие специальности: Политология, Журналистика, Социальная работа, Социальное обеспечение. Раньше обязательным предметом был только украинский язык.

Также для поступления на специальность Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии ЗНО по математике является третьим предметом конкурса вместо нескольких предметов на выбор.

Произошли изменения в предметах для поступления на медицинские специальности. Теперь вторым предметом можно будет выбрать математику или химию, а третьим – физику или биологию. А для поступающих на специальности в области знаний Здравоохранение вместо профессионального испытания будут использоваться результаты интегрированного экзамена КРОК-М, если они его сдавали.

Кроме того, в Минобразования решили сократить перечень копий документов для поступающих, которые подают заявления в бумажной форме. В частности, теперь не нужно будет подавать копии сертификатов ВНО и копию документа о ранее полученном образовании, если эта информация есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Поступающие смогут подать до пяти заявлений на места государственного заказа. А для контрактной формы количество заявок сократили с 30 до 20.

Регистрация для участия в ВНО-2022 начнется 1 февраля и продлится до 9 марта 2022 года. Первое тестирование запланировано на 23 мая, последнее – на 17 июня.

Стипендии

С 1 января 2022 года для украинских студентов повысят стипендии. Размер минимальной (обычной) академической стипендии составит:

для учеников учреждений профессионального (профессионально-технического) образования – 1 250 грн;

для студентов учреждений профессионального высшего образования – 1 510 грн (повышенная – 1 930 грн);

для студентов заведений высшего образования – 2 тыс. грн (повышенная – 2 550 грн).

Новые налоги для ФЛП

Поскольку в 2022 году вырастет минимальная заработная плата, то изменятся и размеры выплат для физлиц-предпринимателей. Так, минимальная зарплата с 1 января составит 6 500 грн, а с 1 октября — 6 700 грн.

Ставка начисления единого социального взноса (ЕСВ) составляет 22%. Поэтому его минимальный размер с 1 января будет 1 430 (6 500*22%), с 1 октября — 1 474 грн (6 700*22%).

Соответственно, суммы налогов и взносов для физических лиц-предпринимателей и плательщиков единого налога в 2022 году будут составлять для:

ФЛП I группы

ЕСВ – 1 430 грн (с 1 января) и 1 474 грн (с 1 октября).

Единый налог составляет не более 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2022 года. Прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 1 января будет 2 481 грн, с 1 июля — 2 600 грн, с 1 декабря — 2 684 грн.

Поэтому для ФЛП это 248,10 с 1 января, 260 — с 1 июля и 268,40 — с 1 декабря.

ФЛП II группы

ЕСВ – 1 430 грн (с 1 января) и 1 474 грн (с 1 октября).

Единый налог – это 20% от минимальной заработной платы. Поэтому с 1 января это будет 1 300 грн, а с 1 октября – 1 340 грн.

ФЛП III группы

ЕСВ – 1 430 грн (с 1 января) и 1 474 грн (с 1 октября). Единый налог для этой категории рассчитывается как 5% или 3% дохода и НДС (налога на добавленную стоимость).

ФЛП общей системы налогообложения

ЕСВ – 1 430 грн (с 1 января) и 1 474 грн (с 1 октября). Доходы ФЛП на общей системе налогообложения, полученные в течение календарного года от хозяйственной деятельности, облагаются налогом по ставке 18% от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 1,5% военного сбора от чистого дохода.

Кассовые аппараты для ФЛП

С 1 января кассовые аппараты потребуются всем предпринимателям второй, третьей и четвертой групп упрощенной системы налогообложения для проведения любых расчетных операций.

Поэтому со следующего года кассовый аппарат должны использовать рестораны, кафе, турагентства, туроператоры, отели, интернет-магазины, продавцы текстиля, магазины секонд-хенда, ювелирных изделий.

Кассовые аппараты не нужны ФЛП первой группы. Это те предприниматели, у которых нет наемных работников, которые занимаются розничной торговлей за наличные деньги на рынках, или те, кто работает по модели бизнеса B2B.

В случае проведения расчетной операции без кассового аппарата с 1 января 2022 года штраф составит:

100% от стоимости проданных с нарушениями товаров, работ, услуг (за нарушение, совершенное впервые);

150% от стоимости – за каждое следующее нарушение.

Повышение налогов для украинцев

В ноябре 2021 года Верховная Рада приняла так называемый ресурсный законопроект. Он предусматривает, что в 2022 году появятся новые налоги для украинцев.

В частности, вводится минимальное налоговое обязательство (МНО). Это минимальная сумма налога, которую нужно уплатить за земельный участок сельскохозяйственного назначения. Она составит около 5% от стоимости земли в год. Но в 2022 и 2023 годах это будет 4%.

Не будет распространяться минимальное налоговое обязательство на владельцев земельных участков в пределах населенных пунктов, то есть на землю на придомовых территориях.

Еще одна норма этого закона предусматривает введение налога в размере 18% на доходы, полученные от продаж собственной сельскохозяйственной продукции. Но он будет действовать, если сумма доходов от продаж превышает 12 размеров минимальной заработной платы (78 тыс. грн – с 1 января и 80 400 грн – с 1 октября).

Кроме того, для украинцев вводится налог в размере 18% на доход, если гражданин продает третий и следующий после него объект недвижимости в течение одного года.

Сейчас доход от продажи одного объекта в год не облагается налогом, а продажа второго и следующих – облагается налогом по ставке 5%.

Читайте Ставки налога на недвижимое имущество в 2022 году

Налог от Amazone

Компания Amazon разослала украинским некоммерческим пользователям уведомления о стягивании налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% с 1 января 2022 года. Ранее об этом также заявляли Meta, Google, eBay и Adobe.

Такие нововведения связаны с тем, что в январе 2022 года вступает в силу так называемый закон о налоге на Google. Согласно документу, онлайн-услуги, которые компании-нерезиденты предоставляют украинским пользователям, облагаются налогом на добавленную стоимость в размере 20%.

Национальное сопротивление

С 1 января 2022 года вступает в силу закон о национальном сопротивлении. Он является частью комплексной обороны государства.

Закон предусматривает, что в составе Вооруженных сил Украины появится отдельный род войск – Силы территориальной обороны. Кроме того, территориальная оборона будет иметь гражданскую составляющую (органы государственной и местной власти) и военно-гражданскую (штабы зон территориальной обороны, добровольческие формирования территориальных общин).

В целом руководить ими будет верховный главнокомандующий, то есть президент Украины, а непосредственные приказы будет отдавать главнокомандующий ВСУ через командующего Сил территориальной обороны.

В мирное время в Силах территориальной обороны будут служить контрактники и офицеры-призывники, а в особый период будут присоединятся военнообязанные и резервисты.

Добровольческие формирования территориальных общин будут формироваться за счет добровольцев.

Военный учет для женщин

Министерство обороны существенно расширило список специальностей и профессий для женщин, которым нужно стать на военный учет в течение 2022 года.

В список попали музыканты, журналисты, программисты, пиарщики, юристы, соцработники, работники ресторанов и гостиниц и многие другие. Всего представители более 100 сфер деятельности.

Полный список профессий женщин-военнообязанных можно посмотреть по ссылке. Все, кто попал в этот список, будут обязаны встать на учет в военкомате до конца 2022 года.

Ставших на учет женщин могут призвать на службу либо в случае военного положения в стране, либо при мобилизации – но и в том и в другом случае необходимо согласие военнообязанного.

В 2023 году штраф за отказ женщины становиться на военный учет будет составлять от 850 до 1500 грн, руководителя ее предприятия или организации оштрафуют на сумму от 5,5 тыс. до 8,5 тыс. грн.

В Минобороны обещают разработать детальный алгоритм взятия женщин на военный учет. Но с перечнем необходимых документов можно ознакомиться по ссылке.

Штрафы за указание пола во вакансиях

С 8 января 2022 года работодателей будут штрафовать за то, что они указывают определенный пол в вакансиях (только для женщин или только для мужчин).

Размер штрафа будет равен десятикратному размеру минимальной зарплаты (с января – 65 тыс. грн, с октября – 67 тыс. грн). Но это правило не касается специфической работы, которую может выполнять только мужчина или женщина.

Возвращение техосмотра

Обязательный техосмотр для легковых автомобилей в Украине отменили в 2011 году. Сейчас обязательное прохождение техосмотра предусмотрено только для коммерческих транспортных средств: автобусов, грузовиков, лицензированных такси.

Но когда в 2014 году Украина подписала Соглашение об ассоциации с ЕС, то обязалась вернуть технический осмотр для всех владельцев автомобилей.

Выполнить это обязательство государство должно не позднее, чем через пять лет после вступления в силу соглашения в полном объеме, то есть до сентября 2022 года.

Новые штрафы

За управление без прав украинцам придется заплатить 425 грн, а если водитель не получил разрешение и не получил удостоверение – штраф в размере 3 400 грн. За повторное нарушение – 20 400 грн.

За управление авто под действием алкоголя также ужесточили наказание – 17 тыс. грн штрафа и лишение прав на год. В случае повторного нарушения водителя обяжут выплатить 34 тыс. грн и лишат прав на три года.

Читайте: Штрафы, техосмотр и налог на авто: что изменится для водителей в 2022 году

Пандемия и бустерная доза вакцины

Сейчас специалисты делают разные прогнозы относительно того, как долго продлится пандемия коронавируса. Так, главный эксперт ВОЗ по Covid-кризису Мария Ван Керкхове убеждена, что сдерживание распространения коронавируса в следующем году возможно.

Мир может стать свидетелем того, как Covid-пандемия начнет превращаться в эндемическое заболевание, подобно другим, с которыми живет человечество. Но при условии, что вопиющее неравенство в доступе к вакцинам не затянет ее и не появятся худшие варианты.

Между тем страны уже начали применять дополнительную дозу вакцины от Covid-19, чтобы защитить своих граждан.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заверил, что в Украине готовы к введению бустерной прививки от коронавируса. Страна уже договорилась о поставках препаратов для Covid-вакцинации на следующие несколько лет.

Бустерная вакцинация в Украине может появиться в январе-феврале 2022 года. Но в Минздраве убеждены, что начать делать прививку третьей дозой можно при условии, что как минимум 50% украинцев получат две дозы вакцины.