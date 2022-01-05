Погода на Різдво, 7 січня 2022 року, порадує українців. Протягом дня очікується переважно -2 -4 градусів, місцями до -6 морозу.

За даними Укргідрометцентру, на Різдво не варто очікувати снігу чи дощів, у всіх регіонах хмарно з проясненнями.

На Півночі країни вночі -2 -4, вдень – від -1 до +1.

У південних регіонах нічна температура повітря становитиме -1 +2, вдень потепліє до +4.

У Центрі в темну пору доби до -4 градусів морозу, вдень до +2 градусів тепла.

На Заході України вночі переважно у межах -2 -4, місцями до -6 морозу, вдень – від -2 до +2.

У східних областях вночі температура коливатиметься у діапазоні -3 +2, вдень -1 +3 градуси.

У Києві на Різдво 7 січня вночі до -4 морозу, вдень – близько 0 градусів.

Погода в Україні після Різдва стане значно холоднішою. Крім того, настане справжня зимова казка – білий сніг, хуртовини та морози.