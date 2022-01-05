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Факты / Украина / Общество

В Минюсте разъяснили, кому в Украине запрещено жениться

Марта Бондаренко редактор ленты
В Минюсте разъяснили, кому в Украине запрещено жениться

В Украине по закону брачный возраст для мужчин и женщин начинается с 18 лет – именно столько должно исполниться на день регистрации брака. Однако право на брак имеют и 16-летние, но для этого должно быть соответствующее решение суда.

Принуждение женщины или мужчины к браку не допускается.

Кому по закону запрещено жениться

Здесь важным условием является установление родственных связей. Статья 26 Семейного кодекса четко устанавливает круг лиц, которые не могут состоять в браке между собой:

  • лица, являющиеся родственниками прямой линии родства (родители и дети);
  • родные (полнородные, неполнородные) брат и сестра. Полнородны братья и сестры, которые имеют общих родителей. Неполнородны братья и сестры, имеющие общую мать или общего отца;
  • двоюродные брат и сестра, родные тетя, дядя и племянник, племянница;
  • усыновитель и усыновленный им ребенок (брак между ними могут зарегистрировать только при отмене усыновления).

По решению суда может быть предоставлено право на брак между родным ребенком усыновителя и усыновленным им ребенком, а также между детьми, усыновленными им.

Напомним, что 354 пары молодоженов подали заявления на государственную регистрацию брака 31 декабря 2021 года. Больше таких заявлений – 53 – подали в Киеве.

Источник: Минюст

Фото: Pexels

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