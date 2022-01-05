В Україні за законом шлюбний вік для чоловіків та жінок починається з 18 років – саме стільки має виповнитися на день реєстрації шлюбу. Проте право на шлюб мають і 16-річні, але для цього необхідне відповідне рішення суду.

Примус жінки чи чоловіка до шлюбу не допускається.

Кому за законом заборонено одружуватися

Тут важливою умовою є встановлення родинних зв’язків. Стаття 26 Сімейного кодексу чітко встановлює коло осіб, які не можуть перебувати у шлюбі між собою:

особи, які є родичами прямої лінії споріднення (батьки і діти);

рідні (повнорідні, неповнорідні) брат і сестра. Повнорідними є брати і сестри, які мають спільних батьків. Неповнорідними є брати і сестри, які мають спільну матір або спільного батька;

двоюрідні брат та сестра, рідні тітка, дядько та племінник, племінниця;

усиновлювач та усиновлена ним дитина (шлюб між ними можуть зареєструвати лише у разі скасування усиновлення).

За рішенням суду може бути надане право на шлюб між рідною дитиною усиновлювача та усиновленою ним дитиною, а також між дітьми, які були усиновлені ним.

Нагадаємо, що 354 пари молодят подали заяви на державну реєстрацію шлюбу 31-го грудня 2021 року. Найбільше таких заяв – 53 – подали у Києві.