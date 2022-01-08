Привлечем к ответственности: Енин прокомментировал сбитие самолета в небе над Тегераном

Привлечение к ответственности всех виновных в гибели людей во время уничтожения рейса PS752 в небе над Тегераном является делом чести не только для всех украинцев, но и для всего цивилизованного мира.

Такое заявление в годовщину трагедии сделал заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин на своей странице в социальной сети Facebook.

— Сегодня – вторая годовщина памяти погибших пассажиров и членов экипажа PS752. Трудно подобрать слова, которые выразили бы боль, с которыми живут родные погибших. Которые уже второй год, второе Рождество, встречают с непоправимой пустотой, – отметил Енин.

По его словам, необходимо сделать все возможное, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторялись.

Он выразил соболезнования семьям погибших в катастрофе и пожелал, чтобы подобных катастроф больше никогда не было. Он пообещал, что приложит максимум сил для того, чтобы восстановить справедливость.

Соответствующее заявление он сделал в день памяти погибшим пассажирам и членам экипажа самолета МАУ. В ходе мероприятия были возложены цветы к мемориалу.

Напомним, 8 января, исполнилась вторая годовщина со дня крушения самолета авиакомпании МАУ в небе над Ираном. Лайнер выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев.

На его борту находились граждане из шести стран: Украины, Ирана, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана. Большинство пассажиров были из Ирана и Канады, они транзитом направлялись в Торонто для обучения и работы после новогодних праздников в Иране.

Всего в самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. 11 из них были украинцами. 24 – несовершеннолетними. И все 176 человек – погибли.

Источник: Facebook Евгения Енина

Фото: Facebook Евгения Енина