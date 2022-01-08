Притягнемо до відповідальності: Єнін прокоментував збиття літака у небі над Тегераном

Притягнення до відповідальності всіх винних у загибелі людей під час знищення рейсу PS752 у небі над Тегераном є справою честі не лише для всіх українців, а й для всього цивілізованого світу.

Таку заяву у річницю трагедії зробив заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

– Сьогодні – друга річниця пам’яті загиблих пасажирів та членів екіпажу PS752. Важко підібрати слова, які б висловили біль, з якими живуть рідні загиблих. Які вже другий рік поспіль, друге Різдво, зустрічають із непоправною порожнечею, – зазначив Єнін.

За його словами, необхідно зробити все можливе, щоб такі трагедії більше ніколи не повторювалися.

Він висловив співчуття родинам загиблих у катастрофі та побажав, щоб подібних катастроф більше ніколи не було. Він пообіцяв, що докладе максимум сил, щоб відновити справедливість.

Відповідну заяву він зробив у день пам’яті загиблим пасажирам та членам екіпажу літака МАУ. Під час заходу було покладено квіти до меморіалу.

Нагадаємо, 8 січня виповнилася друга річниця з дня аварії літака авіакомпанії МАУ в небі над Іраном. Лайнер виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран – Київ.

На його борту перебували громадяни із шести країн: України, Ірану, Канади, Великої Британії, Швеції та Афганістану. Більшість пасажирів були з Ірану та Канади, вони транзитом прямували до Торонто для навчання та роботи після новорічних свят в Ірані.

Загалом у літаку було 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. 11 із них були українцями. 24 – неповнолітніми. І всі 176 осіб – загинули.

Источник: Facebook Євгена Єніна

Фото: Facebook Євгена Єніна