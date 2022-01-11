В Україні 12 січня прогнозується морозна погода без істотних опадів. Найхолодніше буде не Півночі.

У західних областях денна температура повітря коливатиметься від -4°C до -9°C.

На Півночі країни опади так само не прогнозуються, проте температура буде набагато нижчою – до -15°C. Зокрема, до -14°C у Житомирській, Київській та Сумській областях. У Чернігівській до -15°C.

У центральних регіонах стовпчики термометрів опустяться до -11°C, а на Сході температура коливатиметься в межах від -3°C до -6°C.

На Півдні теж будуть морози – від -3°C до -5°C.

А “найтепліше” буде на Кримському півострові – від -1°C до -3°C.

12 січня на дорогах країни, крім південної частини, ожеледиця.