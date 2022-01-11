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Факти / Україна / Суспільство

У Києві перевіряють повідомлення про мінування всіх шкіл

Юля Захарченко редакторка стрічки
Патрульна поліція

У Києві місцеві правоохоронці перевіряють інформацію про замінування всіх столичних шкіл. Про це заявила речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс у коментарі українським ЗМІ.

За даними правоохоронців, інформація про мінування всіх шкіл у місті надійшла до Служби безпеки України. Згодом відповідні дані отримали столичні поліцейські.

Загалом з київських шкіл евакуювали близько 700 людей. У столиці працюють понад 500 дитячих навчальних закладів.

Станом на вечір 11 січня, наразі триває перевірка місць для навчання, за адресами шкіл працюють слідчо-оперативні групи.

Мінування в Україні

Це не останнє повідомлення за останній час про мінування в Україні. Зокрема, ввечері 10 січня у Харкові з’явилася інформація про перебування вибухонебезпечних предметів у 11 торгових центрах та супермаркетах.

Покарання за фальшиве мінування

В Україні передбачена кримінальна відповідальність за псевдомінування. За такі забавки зловмисники можуть потрапити за ґрати на вісім років.

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Джерело: Українська правда

Фото: УНІАН

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