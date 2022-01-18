Відповідно до статті 69 Сімейного кодексу України під час розлучення поділу підлягає лише майно, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності.

Особиста приватна власність кожного чоловіка чи дружини – це те майно, яке належить лише одному з подружжя.

Згідно зі ст. 57 Сімейного Кодексу України особистою приватною власністю дружини чи чоловіка є:

майно, набуте до шлюбу;

майно, набуте за час шлюбу, але на підставі договору дарування або спадку;

майно, набуте за час шлюбу, але за кошти, які належали дружині (чоловіку) особисто;

житло, набуте за час шлюбу внаслідок його приватизації відповідно до Закону України Про приватизацію державного житлового фонду;

земельна ділянка, набута за час шлюбу внаслідок приватизації земельної ділянки, що перебувала у користуванні дружини чи чоловіка, або одержана внаслідок приватизації земельних ділянок чи в межах норм безоплатної приватизації, визначених Земельним кодексом України;

речі індивідуального користування, у тому числі коштовності, навіть тоді, коли вони були придбані за рахунок спільних коштів подружжя;

премії, нагороди, які дружина (чоловік) одержали за особисті заслуги. Суд може визнати за другим з подружжя право на частку цієї премії, якщо буде встановлено, що він своїми діями (ведення домашнього господарства, виховання дітей) сприяв одержанню премії чи нагороди;

кошти, одержані як відшкодування за втрату (пошкодження) речі, яка дружині (чоловіку) належала, а також як відшкодування моральної шкоди;

страхові суми, одержані за обов’язковим особистим страхуванням, а також за добровільним особистим страхуванням, якщо страхові внески сплачувалися коштами, що були особистою приватною власністю кожного з них.

Суд може визнати приватною власністю дружини, чоловіка майно, набуте за час їхнього окремого проживання у зв’язку із розірванням шлюбу.

Якщо у придбання майна вкладені, крім спільних коштів і кошти, що належали одному з подружжя, то частка у цьому майні, відповідно до розміру внеску, є його особистою приватною власністю, пояснюють у Мін’юсті.

Також ст. 58 Сімейного кодексу визначає, що якщо річ, яка належить одному з подружжя дає дохід чи плоди, то він є власником цих плодів або доходу.

У ст. 59 Сімейного кодексу зазначено, що той із подружжя, хто є власником майна, визначає режим володіння та користування ним з урахуванням інтересів сім’ї, зокрема дітей.