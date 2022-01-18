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Яке майно не ділиться під час розлучення – пояснення Мін’юсту

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Яке майно не ділиться під час розлучення – пояснення Мін’юсту

Відповідно до статті 69 Сімейного кодексу України під час розлучення поділу підлягає лише майно, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності.

Особиста приватна власність кожного чоловіка чи дружини – це те майно, яке належить лише одному з подружжя.

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Згідно зі ст. 57 Сімейного Кодексу України особистою приватною власністю дружини чи чоловіка є:

  • майно, набуте до шлюбу;
  • майно, набуте за час шлюбу, але на підставі договору дарування або спадку;
  • майно, набуте за час шлюбу, але за кошти, які належали дружині (чоловіку) особисто;
  • житло, набуте за час шлюбу внаслідок його приватизації відповідно до Закону України Про приватизацію державного житлового фонду;
  • земельна ділянка, набута за час шлюбу внаслідок приватизації земельної ділянки, що перебувала у користуванні дружини чи чоловіка, або одержана внаслідок приватизації земельних ділянок чи в межах норм безоплатної приватизації, визначених Земельним кодексом України;
  • речі індивідуального користування, у тому числі коштовності, навіть тоді, коли вони були придбані за рахунок спільних коштів подружжя;
  • премії, нагороди, які дружина (чоловік) одержали за особисті заслуги. Суд може визнати за другим з подружжя право на частку цієї премії, якщо буде встановлено, що він своїми діями (ведення домашнього господарства, виховання дітей) сприяв одержанню премії чи нагороди;
  • кошти, одержані як відшкодування за втрату (пошкодження) речі, яка дружині (чоловіку) належала, а також як відшкодування моральної шкоди;
  • страхові суми, одержані за обов’язковим особистим страхуванням, а також за добровільним особистим страхуванням, якщо страхові внески сплачувалися коштами, що були особистою приватною власністю кожного з них.
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Суд може визнати приватною власністю дружини, чоловіка майно, набуте за час їхнього окремого проживання у зв’язку із розірванням шлюбу.

Якщо у придбання майна вкладені, крім спільних коштів і кошти, що належали одному з подружжя, то частка у цьому майні, відповідно до розміру внеску, є його особистою приватною власністю, пояснюють у Мін’юсті.

Також ст. 58 Сімейного кодексу визначає, що якщо річ, яка належить одному з подружжя дає дохід чи плоди, то він є власником цих плодів або доходу.

У ст. 59 Сімейного кодексу зазначено, що той із подружжя, хто є власником майна, визначає режим володіння та користування ним з урахуванням інтересів сім’ї, зокрема дітей.

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Джерело: Мін’юст

Фото: Pixabay

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