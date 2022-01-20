В Божедаровке на Днепропетровщине Большая стройка впервые за 40 лет модернизирует опорный лицей

В поселке Божедаровка Днепропетровской области впервые за 40 лет с момента постройки реконструируется опорный лицей.

Работы проводятся по программе президента Владимира Зеленского Большая стройка.

Лицей, рассчитанный на 400 учеников, будет также оснащен современным оборудованием, сообщила пресс-служба Днепропетровской облгосадминистрации.

— В 2021-м обновили 6 школ в разных уголках региона. В этом году продолжаем модернизировать учебные заведения. Приводим к современным стандартам и Божедаровский опорный лицей, – рассказал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

В настоящее время ремонтники занимаются внутренней отделкой помещений. Ведется монтаж электросетей, пожарной сигнализации и вентиляции.

Ранее подрядчик уже провел обшивку стен гипсокартоном. На завершающей стадии находится шпатлевка, после чего стены будут окрашены.

По намеченному дизайну, в каждом кабинете стена, предназначенная для доски, будет окрашена в один цвет с входной дверью. Для кабинетов и столовой на склад уже доставили новое оборудование.

Известно, что, в частности, кабинет рбототехники Божедаровского лицея будет оснащен 3D-принтером и лазерными станками.

Одновременно ремонтники реконструируют и спортивный зал. В нем будет установлена современная приточно-вытяжная установка, а пол устелят специальным, стойким к повреждениям, нескользким линолеумом.

Для обеспечения безбарьерности кабинеты сделают без входных порогов, крыльцо снабдят пандусом и даже установят в лицее лифт.

Неподалеку от лицея подрядчик проводит также ремонт в отдельно стоящем одноэтажном здании. В нем предусмотрены жилые помещения для учителей и комнаты для детских кружков.

Напомним, ранее сообщалось, что по программе Владимира Зеленского Большая стройка за два года в Украине уже было реконструировано и построено более 200 школ, а за следующие два года планируется обновить и построить еще 300.