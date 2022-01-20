У Божедарівці на Дніпропетровщині Велике будівництво вперше за 40 років модернізує опорний ліцей

У селищі Божедарівка Дніпропетровської області вперше за 40 років з моменту зведення реконструюється опорний ліцей.

Роботи проводяться за програмою президента Володимира Зеленського Велике будівництво.

Ліцей, розрахований на 400 учнів, також буде оснащений сучасним обладнанням, повідомила пресслужба Дніпропетровської облдержадміністрації.

– 2021-го оновили 6 шкіл у різних куточках регіону. Цього року продовжуємо модернізувати навчальні заклади. Приводимо до сучасних стандартів і Божедарівський опорний ліцей, – розповів голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Наразі ремонтники займаються внутрішнім оздобленням приміщень. Ведеться монтаж електромереж, пожежної сигналізації та вентиляції.

Раніше підрядник уже провів обшивку стін гіпсокартоном. На завершальній стадії перебуває шпаклівка, після чого стіни будуть пофарбовані.

За обумовленим дизайном, у кожному кабінеті стіна, призначена для дошки, буде пофарбована в один колір з вхідними дверима. Для кабінетів та їдальні на склад вже доставили нове обладнання.

Відомо, що, зокрема, кабінет робототехніки Божедарівського ліцею буде оснащено 3D-принтером та лазерними станками.

Одночасно ремонтники реконструюють також спортивний зал. У ньому буде встановлено сучасну припливно-витяжну установку, а підлогу встелять спеціальним, стійким до пошкоджень, неслизьким лінолеумом.

Для забезпечення безбар’єрності кабінети зроблять без вхідних порогів, ганок забезпечать пандусом і навіть установлять у ліцеї ліфт.

Неподалік від ліцею підрядник проводить також ремонт в окремій одноповерховій будівлі. У ній передбачені житлові приміщення для вчителів та кімнати для дитячих гуртків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за програмою Володимира Зеленського Велике будівництво за два роки в Україні вже було реконструйовано та збудовано понад 200 шкіл, а за наступні два роки планується оновити та побудувати ще 300.