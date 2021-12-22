В поселке Томаковка Днепропетровской области вблизи лицея, где накануне завершили реконструкцию, теперь стартовали работы по обустройству современного стадиона.

Спортивную локацию обновляют в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка, сообщила пресс-служба Днепропетровской ОГА.

— Модернизированную образовательную инфраструктуру дополняем современными спортивными локациями. В Днепропетровской области обновляем стадионы опорных школ. Такие объекты уже обустроили, в частности, в Апостоловом, Карповке, Покровском, Перещепино. Сейчас идет реконструкция в Томаковке, – заявил глава облгосадминистрации Валентин Резниченко.

Ранее учебное заведение фактически не имело собственного стадиона. Его создание предполагалось проектом обновления опорного лицея на 525 учеников.

После завершения работ в школьном дворе появятся игровая площадка для волейбола и баскетбола, мини-футбольное поле с искусственным газоном, зона с уличными тренажерами, а также беговая дорожка и яма для прыжков в длину. Будет обустроена и озеленена и территория вокруг стадиона.

Большая стройка: поселок на Днепропетровщине получил модернизированную школу и ждет современный стадион / 2 фотографии

На объекте подрядчик уже сделал дренажную систему, установил освещение – 10 опор с LED-лампами. Проводится монтаж ограждения мини-футбольного поля и укладка тротуарной плитки. Параллельно создается основание под спортивные площадки.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках инициированной им программы Большая стройка в стране уже были обновлены и возведены 200 школ и 150 детских садов.