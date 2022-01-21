Завладели аккаунтами 50 тыс. украинцев: полиция арестовала двух хакеров

В Украине разоблачены два хакера, которые взламывали аккаунты украинцев на сайтах.

По данным киберполиции, двое мужчин удаленно устанавливали вредоносное программное обеспечение на устройства более 50 тыс. украинцев.

Полученные данные 26-летние хакеры продавали на специальных форумах. За противоправную деятельность мужчины получили более 100 тыс. грн.

Правоохранительные органы провели обыски в домах фигурантов дела, в ходе которых были изъяты компьютеры, телефоны, жесткие диски и другая техника.

Полиция обнаружила конфиденциальную информацию более 50 тысяч аккаунтов. Хакеры получили данные с учетных записей на электронных ящиках, а также пароли. Помимо прочего, они завладели конфиденциальной информацией с записей торговых, рекламных и медийных ресурсов.

Мужчинам объявлено о подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров и автоматизированных систем), ч. 1 ст. 361-1 (Создание вредоносных программных или технических средств с целью использования, распространения или сбыта) УК Украины.