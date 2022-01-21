Заволоділи аккаунтами 50 тис. українців: поліція заарештувала двох хакерів

В Україні викрито двох хакерів, які зламували акаунти українців на сайтах.

За даними кіберполіції, двоє чоловіків віддалено встановлювали шкідливе програмне забезпечення на пристрої понад 50 тис. українців.

Отримані дані 26-річні хакери продавали на спеціальних форумах. За протиправну діяльність чоловіки отримали понад 100 тис. грн.

Правоохоронні органи провели обшуки в будинках фігурантів справи, під час яких було вилучено комп’ютери, телефони, жорсткі диски та іншу техніку.

Поліція виявила конфіденційну інформацію понад 50 тисяч облікових записів. Хакери отримали дані з облікових записів на електронних скриньках та паролі. Крім іншого, вони заволоділи конфіденційною інформацією із записами торгових, рекламних та медійних ресурсів.

Чоловікам оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання у роботу комп’ютерів та автоматизованих систем), ч. 1 ст. 361-1 (Створення шкідливих програмних чи технічних засобів з метою використання, розповсюдження чи збуту) КК України.

Двом зловмисникам загрожує до шести років ув’язнення. Організатора було заарештовано.