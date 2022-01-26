Кличко назвал главное бомбоубежище в Киеве

Главным бомбоубежищем в столице Украины в случае российского вторжения станет Киевский метрополитен.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Он сообщил, что властями Киева наработан четкий план и предоставлена ​​информация о бомбоубежищах, находящихся вблизи определенных объектов.

— Ключевым бомбоубежищем в Киеве также определен Киевский метрополитен, который, не дай Бог, в случае времени “Ч” будет готов принять людей, которые смогут скрыться во время возможного нападения, — рассказал городской голова.

Виталий Кличко добавил, что в случае чрезвычайной ситуации об угрозе жителей столицы будут извещать сирены, а также телевидение и радио, где будет появляться информация о дальнейших действиях.

В то же время, мэр Киева надеется, что российского вторжения не произойдет и такие защитные меры не понадобятся.

Информация о возможном вторжении РФ на территорию Украины возобновилась в ноябре 2021 года.

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что возле украинских границ сосредоточено 109 тыс. российских военных, а также 10-11 тыс. сил сопровождения.

Впрочем, по его словам, этих сил РФ недостаточно для полномасштабного наступления. Он добавил, что Вооруженные силы Украины готовы дать отпор в случае необходимости, а ситуация остается контролируемой.

25 января президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике и добавил, что ситуация на границах контролируемая.

Источник: Настоящее время