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Кличко назвав головне бомбосховище у Києві

Ілля Нежигай редактор стрічки
Віталій Кличко

Головним бомбосховищем у столиці України в разі російського вторгнення стане Київський метрополітен.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Він повідомив, що владою Києва напрацьовано чіткий план та надано інформацію про бомбосховища, що розташовані поблизу певних об’єктів.

– Ключовим бомбосховищем у Києві також визначено Київський метрополітен, який, не дай Боже, у разі часу „Ч“ буде готовий прийняти людей, які зможуть сховатися у час можливого нападу, — розповів міський голова.

Віталій Кличко додав, що в разі надзвичайної ситуації про загрозу жителів столиці сповіщатимуть сирени, а також телебачення та радіо, де буде з’являтись інформація про подальші дії.

Водночас мер Києва сподівається, що російського вторгнення не станеться і такі захисні заходи не знадобляться.

Інформація про можливе вторгнення РФ на територію України відновилась у листопаді 2021 року.

Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що наразі біля українських кордонів зосереджено 109 тис. російських військових, а також 10-11 тис. сил супроводу.

Втім, за його словами, цих сил РФ недостатньо для повномасштабного наступу. Він додав, що Збройні сили України готові дати відсіч у разі необхідності, а ситуація залишається контрольованою.

25 січня президент України Володимир Зеленський закликав українців не піддаватись паніці та додав, що ситуація на кордонах є контрольованою.

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Источник: Настоящее время

Фото: Depositphotos

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