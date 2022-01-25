Президент Владимир Зеленский в видеообращении призвал украинцев на фоне угрозы вторжения России мыслить критически, логично и положительно, отличая слухи и фейки от реальной ситуации
– Каждый день вы читаете, слышите, видите десятки новостей. Далеко не все, к сожалению, имеют действительно искреннюю цель. Некоторые – это просто слухи, некоторые – откровенные фейки, а некоторые, без понимания глобального контекста, могут подталкивать к неверным выводам, заставлять испытывать тревогу, – подчеркнул глава государства.
Поэтому посоветовал верить Украине и знать главное, что ситуация на востоке контролируемая.
– Да, есть обстрелы, есть нарушения режима прекращения огня и войска у наших границ не исчезли. Но самое главное – у нас ноль убитых. А завтра состоится встреча советников нормандского формата. Мы работаем, чтобы как можно скорее состоялась встреча четырех президентов для будущего наступления мира в Украине, – отметил Зеленский.
По мнению президента, то, что посольства некоторых стран вывозят часть своих дипломатов, не означает неизбежную эскалацию.
– Да, попыток вызвать кризис – хватает, но так же нам хватает и газа, и угля. А главное – хватает сил, чтобы держать все под контролем и побеждать все попытки дестабилизации. Потому не бойтесь интернета. Пусть интернет боится нас! Чем можно его испугать? Здоровым, критическим, логичным и положительным мышлением.
И чтобы за весь этот день вы не прочли, не увидели и не услышали, завершайте его, зная главное: в режиме 24 на 7 мы делаем все, чтобы вам было мирно, тепло, сытно и чтобы все были здоровы. Берегите свой организм от вирусов, мозг от лжи, сердце от паники! – сказал Зеленский, обращаясь к украинцам.