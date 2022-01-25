Президент Владимир Зеленский в видеообращении призвал украинцев на фоне угрозы вторжения России мыслить критически, логично и положительно, отличая слухи и фейки от реальной ситуации

– Каждый день вы читаете, слышите, видите десятки новостей. Далеко не все, к сожалению, имеют действительно искреннюю цель. Некоторые – это просто слухи, некоторые – откровенные фейки, а некоторые, без понимания глобального контекста, могут подталкивать к неверным выводам, заставлять испытывать тревогу, – подчеркнул глава государства.

Поэтому посоветовал верить Украине и знать главное, что ситуация на востоке контролируемая.

– Да, есть обстрелы, есть нарушения режима прекращения огня и войска у наших границ не исчезли. Но самое главное – у нас ноль убитых. А завтра состоится встреча советников нормандского формата. Мы работаем, чтобы как можно скорее состоялась встреча четырех президентов для будущего наступления мира в Украине, – отметил Зеленский.

По мнению президента, то, что посольства некоторых стран вывозят часть своих дипломатов, не означает неизбежную эскалацию.