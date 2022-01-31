Во вторник, 1 февраля, погода в Украине будет морозной, однако существенных осадков не ожидается.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.

Так, на большей территории Украины в первый день февраля будет облачно, однако днем на небе будет появляться солнце. Только в западных регионах страны выпадет небольшой снег (в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях).

В Одесской области днем синоптики прогнозируют дождь.

Ветер будет умеренный, западный и юго-западный, 7-12 м/с.

По данным синоптиков, в Украину с севера идет холодный арктический воздух (из-за циклона NADIA). Поэтому в ближайшую ночь ожидается снижение температуры воздуха в северных областях Украины: столбики термометров опустятся до отметок от -4 до -6 градусов мороза. Днем на севере страны станет теплее: от -2 мороза до +1 тепла.

На западе Украины ночью будет от -2 до -6 мороза, а днем от -2 мороза до +2 тепла.

В центральных регионах ночью столбики термометров опустятся до показателей от -3 до -6 мороза, а днем поднимутся до 0-3 тепла.

На востоке Украины температура воздуха ночью также снизится и составит от -3 до -5 градусов мороза, а днем от -2 мороза до +3 тепла.

Мороз ожидается ночью и в южных регионах Украины: до -5 градусов. Днем будет теплее: до +6, а во временно оккупированном Крыму – до +8 градусов тепла.

Синоптики предупреждают, что 1 февраля на большей части территории Украины на дорогах будет гололедица (это I уровень опасности, желтый). Поэтому водителям нужно быть осторожными.

Погода в Киеве и области

В Киевской области 1 февраля облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются.

На дорогах – гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью составит 4-6 градусов мороза, а днем 0-2 мороза.

Снеголавинная опасность в Карпатах

В Карпатах 1 февраля сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень): в частности, на высокогорье Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской и Львовской областей.

Возможно схождение лавин, поэтому украинцам советуют воздержаться от походов на высокогорье.

В горах Черновицкой области удержится умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).

Стоит отметить, что ночью 31 января на трассе Мукачево – Рогатин в Закарпатской области на дорогу сошли две локальные снежные лавины. Это произошло вблизи города Рахов и села Деловое на Закарпатье.

К счастью, негативных последствий удалось избежать, и задержек в движении транспорта не было.

Источник: Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах