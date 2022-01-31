У вівторок, 1 лютого, погода в Україні буде морозною, проте суттєвих опадів не очікується.

Про це свідчать дані Українського гідрометеорологічного центру.

Так, на більшій території України у перший день лютого буде хмарно, проте вдень на небі показуватиметься сонце. Лише в західних регіонах країни випаде невеликий сніг (у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях).

А в Одеській області вдень синоптики прогнозують дощ.

Вітер буде помірний, західний та південно-західний, 7-12 м/с.

За даними синоптиків, до України з півночі прямує холодне арктичне повітря (через циклон NADIA). А тому в найближчу ніч очікується зниження температури повітря в північних областях України: стовпчики термометрів опустяться до позначок від -4 до -6 градусів морозу. Вдень на півночі країни потеплішає: від -2 морозу до +1 тепла.

На заході України вночі буде від -2 до -6 морозу, а вдень від -2 морозу до +2 тепла.

У центральних регіонах вночі стовпчики термометрів опустяться до показників від -3 до -6 морозу, а вдень піднімуться до 0 – +3 тепла.

На сході України температура повітря вночі також знизиться й становитиме від -3 до -5 градусів морозу, а вдень – від -2 морозу до +3 тепла.

Мороз очікується вночі і в південних регіонах України: до -5 градусів. Вдень же буде тепліше: до +6, а в тимчасово окупованому Криму – до +8 градусів тепла.

Синоптики попереджають, що 1 лютого на більшій частині території України на дорогах буде ожеледиця (це I рівень небезпечності, жовтий). А тому водіям потрібно бути обережними.

Погода в Києві та області

На Київщині 1 лютого буде хмарно з проясненнями. Опади не очікуються.

На дорогах – ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі становитиме 4-6 градусів морозу, а вдень 0-2 морозу.

Сніголавинна небезпека в Карпатах

В Карпатах 1 лютого зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень): на високогір’ї Закарпатської області, в горах Івано-Франківської та Львівської областей.

Можливе сходження лавин, а тому українцям радять утриматися від походів на високогір’я.

Водночас у горах Чернівецької області утримається помірна сніголавинна небезпека (2 рівень).

Варто зазначити, що вночі 31 січня на трасі Мукачево – Рогатин в Закарпатській області на дорогу зійшли дві локальні снігові лавини. Це сталося поблизу міста Рахів та села Ділове, що на Закарпатті.

На щастя, негативних наслідків вдалося уникнути, і затримок у русі транспорту не було.

Джерело: Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах