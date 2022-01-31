Ночью 31 января на трассе Мукачево – Рогатин в Закарпатской области на часть проезжей дороги сошли две локальные снежные лавины.

Одна из них охватила площадь 40 кв. м, другая – 60 кв. м.

Произошло чрезвычайное происшествие вблизи города Рахов и села Деловое на Закарпатье.

Негативных последствий удалось избежать. Снег с дороги убрала техника Укравтодора. Задержек в движении не было.

По состоянию на 07.00 31 января, согласно данным Укравтодора, проезд на дорогах общего пользования обеспечен (в частности на перевалах). Ограничений движения нет.

Синоптики Укргидрометцентра предупреждают, что погода 31 января будет снежной. Мокрый снег прогнозируется на Севере, Западе, Востоке и в Центре.

Порывы ветра в первый рабочий день недели будут достигать до 12 м/c.

По этой причине уже более 300 населенных пунктов в шести областях Украины остались без электроэнергии.