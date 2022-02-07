Во вторник, 8 февраля, по всей территории Украины будет облачно. Ожидается мокрый снег и дождь.

Такими являются данные Украинского гидрометеорологического центра.

Так, в южных, западных и восточных регионах Украины синоптики прогнозируют умеренный дождь и мокрый снег. Речь идет о Закарпатской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

Дожди прогнозируют и на территории временно оккупированного Крыма.

На территории остальных западных областей, а также в северных регионах, Винницкой и Черкасской областях днем без осадков.

На дорогах, кроме юга Украины, ночью и утром 8 февраля – местами гололедица.

Ветер на территории страны завтра будет преимущественно северо-западный (в восточных регионах – юго-восточный), 7-12 м/с.

По прогнозам синоптиков, в северных областях Украины ночью будет от -1 градуса мороза до +2 тепла, а днем от 0 градусов до +3 тепла.

На западе Украины ночью будет от -2 мороза до +2 тепла, а днем от 0 до +5 тепла.

В центральных областях ночью и днем температура воздуха будет варьироваться от 0 до +3 тепла.

На востоке Украины ночью и днем ожидается температура от 0 до +5 тепла (в зависимости от региона).

В южных регионах Украины ночью будет от +3 до +5 тепла. Днем столбики термометров могут подняться до +6 тепла, а в оккупированном Крыму – до +7 тепла.

Как объяснила синоптик Наталья Диденко, дожди и мокрый снег в Украину принесет с севера циклон Roxana. Ночью 8 февраля мокрый снег будет идти практически по всей территории Украины. В то же время днем атмосферные фронты сдвинутся в восточном направлении, а потому в северных областях Украины, части западных и центральных осадки не ожидаются (их вытеснит антициклон Holm).

Согласно прогнозу Диденко, из-за противостояния фронтов в Украине завтра может усилиться северо-западный ветер, а местами даже возможны штормовые порывы.

Погода в Киеве и области

В Киевской области и в столице 8 февраля также будет облачно.

Ночью синоптики прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег, днем – без осадков.

На дорогах области ночью и утром местами гололедица.

По данным Укргидрометцентра, ветер будет северо-западный, 7-12 м/с.

В то же время, Наталья Диденко прогнозирует, что в Киеве завтра возможен порывистый и сильный северо-западный ветер, местами до 15-18 метров в секунду.

Температура ночью составит от -2 градусов мороза до +1 тепла, а днем от -1 мороза до +2 тепла.

В Киеве ночью и днем – от -1 мороза до +1 тепла.

Погода в Карпатах

В Карпатах 8 февраля синоптики прогнозируют снег, а также температуру ночью и днем от -5 до -10 градусов мороза.

Кроме того, 8 февраля сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень) в связи с вьюгами на высокогорье Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой областей.

Возможно схождение лавин, а потому следует воздержаться от походов на высокогорье.

Следует отметить, что на 7 февраля Укргидрометцентр объявил первый уровень опасности – желтый – в восьми западных областях Украины. По прогнозам синоптиков, порывы ветра там могли достигать 15-20 м/с, а в Карпатах – даже 25-30 м/с.

Источник: Укргидрометцентр, Наталья Диденко, Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах

Фото: Укргидрометцентр, Наталья Диденко, Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах