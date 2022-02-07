У вівторок, 8 лютого, на всій території України буде хмарно. Очікується мокрий сніг та дощ.

Такими є дані Українського гідрометеорологічного центру.

Так, у південних, західних та східних регіонах України синоптики прогнозують помірний дощ та мокрий сніг. Йдеться про Закарпатську, Волинську, Львівську, Івано-Франківську, Одеську, Миколаївську, Херсонську, Сумську, Полтавську, Харківську, Дніпропетровську, Луганську, Донецьку та Запорізьку області.

Дощі прогнозують і на території тимчасово окупованого Криму.

На території решти західних областей, а також у північних регіонах, Вінницькій та Черкаській областях вдень без опадів.

На дорогах, окрім півдня України, вночі та вранці 8 лютого – місцями ожеледиця.

Вітер на території країни завтра буде переважно північно-західний (у східних регіонах – південно-східний), 7-12 м/с.

За прогнозами синоптиків, у північних областях України вночі буде від -1 градуса морозу до +2 тепла, а вдень – від 0 градусів до +3 тепла.

На заході України вночі буде від -2 морозу до +2 тепла, а вдень від 0 градусів до +5 тепла.

У центральних областях вночі та вдень температура повітря варіюватиметься від 0 градусів до +3 тепла.

На сході України вночі та вдень очікується температура від 0 градусів до +5 тепла (залежно від регіону).

У південних регіонах України вночі буде від +3 до +5 тепла. Вдень стовпчики термометрів можуть піднятися до +6 тепла, а в окупованому Криму – до +7 тепла.

Як пояснила синоптик Наталя Діденко, дощі та мокрий сніг в Україну принесе з півночі циклон Roxana. Вночі 8 лютого мокрий сніг йтиме практично по всій території України. Водночас вдень атмосферні фронти зсунуться у східному напрямку, а тому в північних областях України, частині західних та центральних опади не очікуються (їх витіснить антициклон Holm).

Згідно з прогнозом Діденко, через протистояння фронтів в Україні завтра може посилитися північно-західний вітер, а місцями навіть можливі штормові пориви.

Погода в Києві та області

На Київщині та в столиці 8 лютого також буде хмарно.

Вночі синоптики прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг, водночас вдень – без опадів.

На дорогах області вночі та вранці – місцями ожеледиця.

За даними Укргідрометцентру, вітер буде північно-західний, 7-12 м/с.

Водночас Наталя Діденко прогнозує, що в Києві завтра можливий рвучкий та сильний північно-західний вітер, місцями до 15-18 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме від -2 градусів морозу до +1 тепла, а вдень – від -1 морозу до +2 тепла.

У Києві вночі та вдень – від -1 морозу до +1 тепла.

Погода в Карпатах

У Карпатах 8 лютого синоптики прогнозують сніг, а також температуру вночі та вдень від -5 до -10 градусів морозу.

Крім того, 8 лютого збережеться значна сніголавинна небезпека (3 рівень) у зв’язку з хуртовинами на високогір’ї Закарпатської області, у горах Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької областей.

Можливе сходження лавин, а тому варто утриматися від походів на високогір’я.

Варто зазначити, що на 7 лютого Укргідрометцентр оголосив перший рівень небезпечності – жовтий – у восьми західних областях України. За прогнозами синоптиків, пориви вітру там могли досягати 15-20 м/с, а в Карпатах – навіть 25-30 м/с.

Джерело: Укргідрометцентр, Наталя Діденко, Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах

Фото: Укргідрометцентр, Наталя Діденко, Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах