Погода на День святого Валентина в Україні, 14 лютого, буде переважно сонячною, майже весняною, чим порадує всіх закоханих.

У Києві 14 лютого весь день буде сонячним, уночі температура повітря опуститься до -5, але вдень потеплішає до +5.

В Одесі на День усіх закоханих буде прохолодніше: протягом доби від -1 до +1. Але опади не очікуються.

У Дніпрі без опадів, уночі -5, вдень – до +3 градусів.

У Харкові 14 лютого сонячно, уночі -6, вдень +3.

День святого Валентина у Львові також буде теплим, іноді сонце закриватимуть хмари. Температура вночі -3, вдень потеплішає до +7.

В Ужгороді без опадів, нічна температура становитиме -2, денна підвищиться до +4 градусів.

Щодо погоди у лютому 2022 року, в Укргідрометцентрі кажуть, що за основними кліматичними показниками вона буде характерною для цього періоду.

Зокрема, середня температура повітря в останній місяць зими очікується в діапазоні від 0 до -4 градусів.

Тепліше буде на Закарпатті та в Одеській області – до +1, що близько до норми.

Значних опадів не оікується – переважно в межах норми, місцями навіть нижче.

Джерело: Gismeteo