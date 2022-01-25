Погода у лютому 2022 року в Україні за основними кліматичними показниками буде характерною для цього періоду, прогнозують синоптики Укргідрометцентру.

Зокрема, середня температура повітря в останній місяць зими очікується в діапазоні від 0 до -4 градусів.

На Закарпатті, на півдні Одеської області та в Криму тепліше – до +1, що близько до норми.

Щодо опадів, їх місячна кількість очікується на рівні 22-40 мм, а в Карпатах, на Закарпатті та в горах Криму – до 52-75 мм, що у більшості західних та південно-західних областей менше за норму.

На решті території країни – опади в межах норми.

Як говорити про дані багаторічних спостережень, у лютому середня місячна температура повітря в Україні становила 0 -5, у Карпатах – до -6, на півдні Одещини, в Криму та на Закарпатті – від +1 до +4.

Мінімальна температура становила -24 -39, на Півдні – від -15 до -23, а максимальна – від +12 до +20 – також у південних регіонах, місцями, на Вінниччині та Прикарпатті, фіксували +21 +24.

Середня кількість опадів у лютому становить 22-49 мм, на Закарпатті, в Карпатах та горах Криму – до 53-89 мм, на високогір´ї 104-108 мм.

За прогнозами кліматолога Віри Балабух, температура повітря у лютому 2022 року може бути на два-три градуси вищою, ніж за останні 30 років.